Şeker’in hedefi, dünya ile rekabet edebilmek 

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Şeker Sektöründe biz dünya ile rekabet edebilecek bir seviyede pancar ve şeker üretimi gerçekleştiremezsek bu işin sürdürülebilirliği mümkün olmaz" dedi.

"Şeker sektörünün dünya ile rekabet edebilecek seviyeye gelmesinin yolunun şeker pancarı tarımının tarladan sofraya kadar olan aşamalarının dünya standartlarına uygun hale gelmesinden geçmektedir.” Diyen Başkan Akay; “Biz öncelikli olarak çiftçimizin Avrupa ve Dünya standartlarında üretim başarısını sağlamak amacıyla eğitim desteğini vermekteyiz. Bu kapsamda, Şeker pancarı ekiminde münavebeye riayet, tarla hazırlığı, coğrafi şartlara uygun tohum seçimi, ilaçlama, hastalık ve zararlılarla mücadele uygulamaları, ekim-söküm ve nakliye esnasında zayiatların önlenerek verimliliğin artırılması, pancarda şeker oranının yükselmesi, Randevulu söküm ve tesellüm uygulaması konuları geliyordu. Bu konularda uzmanları çiftçilerle buluşturmak suretiyle beş yıl süresince eğitim seminerleri düzenledik. Çiftçilerimiz ve çalışanlarımız da bu konulara gereken ilgiyi göstererek hep birlikte başarıyı yakaladık.” şeklinde konuştu.

Başkan Akay, Ülkemizde Şeker pancarı tarımını olumsuz yönde etkileyen unsurlardan birisi olan NBŞ hakkında ise şunları söyledi:

“Ülkemizde NBŞ’nin kota harici üretiminin yapılması, yurt dışından kaçak olarak getirilmesi yanında ürün etiketlerinde kullanılan tatlandırıcı ürünlerin belirgin şekilde yazılarak tüketicinin doğru bilgilendirilmesini istiyoruz. Çünkü sağlıkçılar nişasta bazlı şekerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri konusunda çeşitli çalışmalar yapmak suretiyle araştırmaları da kamu ile paylaşıyorlar bu nedenle bir tüketici bilinci oluşursa NBŞ’ye bakışın biraz daha farklılaşacağı kanaatindeyim."

Başkan Akay, Şeker Kurulunun kapatılması ve görevlerinin Tarım Bakanlığına devredilmesi ile ilgili olarak; “Şeker Kurulunun 16 ay süresince başsız kalması sektörde ciddi bir kaos, boşluk meydana getirdi disiplinsizlik oluşturdu. Sektörün düzenleme ve denetleme faktörünün tamamen ortadan kalkmasına sebebiyet verdi. Bu da biraz fırsatçılara daha fazla imkan sağlamış oldu. Bu yönleri ile bakıldığı zaman Şeker Kurulunun kapatılması ve görevlerinin Tarım Bakanlığına devredilmesi bir boşluğun giderilmesi açısından önemli ve faydalı bir adımdır. Ama bu işin tabi doğru yönetilmesi için sektörün eksiklikleri, ihtiyaçları, sıkıntıları geleceğe dair planlamaları tespit edilerek bütün bunların doğru bir şekilde yönetilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Umarız Tarım Bakanlığımız bu konularda daha sağlıklı çözümler üretir. Biz tabi bu görüşlerimizi bakanlık yetkililerine iletiyoruz ümit ediyoruz onlar bu işi sağlıklı bir şekilde yaparlar ama asıl bunların yanında önemli olan Şeker Sektörünün geleceğe taşınması ve sürdürülebilir olması için bir bütün olarak ele alınması ve her yönüyle değerlendirilmesi gerekir. Gördüğümüz kadarıyla bu çalışmalar bir taraftan yapılıyor ve denetlemeler de başladı." İfadesinde bulundu.

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