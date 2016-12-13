Sera, girişimcilere yol gösteriyor Sera Kuluçka Merkezinde gerçekleştirilen ‘Girişimcilikte Adım Adım Fon Bulma’ semineriyle girişimci adaylarına kamusal fonlama sistemi, teknoparktaki vergi avantajları, kira indirimi ve melek yatırım ağı anlatıldı.



Ağırlıklı olarak bilişim ve elektronik sektöründe faaliyette bulunan başarılı firmaların yer aldığı Erciyes Teknopark teknolojik girişimciliğin merkez üssü olma yönünde çalışmalarına devam ediyor.

‘Girişimcilikte Adım Adım Fon Bulma’ semineriyle ilgili bilgi veren Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:

“Bölgedeki teknoloji geliştirme ekosisteminin yeterli olgunluğa erişmesi için çok daha fazla teknoloji odaklı girişimciye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sebeple biz de girişimci adaylarını teşvik etmek için Sera Kuluçka Programı adlı önemli bir program yürütmekteyiz. Sera Kuluçka Programı, girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerini ve bu iş fikirlerini ürüne/hizmete dönüştürüp pazara sunmalarını sağlayarak başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiş ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırıcı aşamaları ile benzeri olmayan ve tamamen özgün bir kuluçka modelidir.

Sera Kuluçka Merkezinde girişimci adayları için gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin girişimci adaylarına katma değer sağlamasına özen gösteriyoruz. Herkesin katılımına açık olarak düzenlenen bu etkinlikte de girişimci adaylarının fon bulmak için hangi sistemleri kullanabileceği, alanında uzman kişiler tarafından aktarıldı.

Seminerde Sera Kuluçka Merkezi hizmetleri, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri, kamusal fonlama sistemleri, teknoparktaki vergi avantajları ile kira indirimleri, melek yatırım ağı ve girişimcilik hikayeleri katılımcılara interaktif bir şekilde anlatıldı.

Amacımız her girişimci adayının fikrini hayata geçirip başarılı işletmelere dönüşümüne katkı sağlayabilmek. Bu kapsamda da girişimciliği hızlandırıcı teknopark faaliyetlerimiz inovatif çalışmalarla devam ediyor olacak.”

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