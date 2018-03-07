“SERBEST BÖLGE” TİCARETİN MERKEZİ OLACAK

Türkiye ile Çin arasında ilk kez gerçekleştirilecek olan İpek Yolu e-ticaret anlaşması için Kayseri Serbest Bölge’nin merkez olarak gösterildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan toplantıya katılarak bu konu hakkında detaylı görüşmeler yapacaklarını kaydetti.

7 milyon m2 alan üzerinde kurulu

Kayseri Serbest Bölge'nin sadece Kayseri için değil İç Anadolu için büyük bir kazanç olduğunu ifade eden Serbest Bölge A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç “Kayseri Serbest Bölge artık kendini aşan bir üretim merkezi olmuştur. Çünkü hem dünya teknolojileri ile yarışacak olan üretim tesisleri birer birer hizmete açıldığı gibi bu tesisler bir dünya markası olma yolundadır. Teknolojiye yatırım yapılmaktadır. 115 firma tarafından yatırımlar yapılmıştır. 2016 yılında Kayseri ihracatın yüzde 22 Serbest Bölge şirketlerince gerçekleştirilmiştir. Bu çok büyük bir orandır. Bu avantajlar dünya ekonomisin dikkatini çekmiş olup, Çin ile yapılacak Asya-Avrupa köprüsünde ticarette e- ticaretin merkezi olacaktır. Bu Kayseri için değil Anadolu ve Türkiye için bir kazançtır “ dedi.

Serbest bölge vasıtasıyla kobilerin e-ticaret ile ihracat yapmasının sağlanacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bölgeye özel demiryolu ağı, lojistik merkez ve depolar inşa edilerek avantaj sağlandığını sözlerine ekledi.

Kurum Haberi

