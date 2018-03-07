Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“SERBEST BÖLGE” TİCARETİN MERKEZİ OLACAK

Kayseri Serbest Bölge A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç, bölgenin artık dünyanın ilgisini çeken bir üretim merkezi olduğunu, gelecekte de ticaretin merkezi olacağını söyledi.

“SERBEST BÖLGE” TİCARETİN MERKEZİ OLACAK
Türkiye ile Çin arasında ilk kez gerçekleştirilecek olan İpek Yolu e-ticaret anlaşması için Kayseri Serbest Bölge’nin merkez olarak gösterildiğini belirten Başkan Büyükkılıç,  İstanbul’da gerçekleştirilecek olan toplantıya katılarak bu konu hakkında detaylı görüşmeler yapacaklarını  kaydetti.
7 milyon m2 alan üzerinde kurulu
         Kayseri Serbest Bölge'nin sadece Kayseri için değil İç Anadolu için büyük bir kazanç olduğunu ifade eden Serbest Bölge A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç “Kayseri Serbest Bölge artık kendini aşan bir üretim merkezi olmuştur. Çünkü hem dünya teknolojileri ile yarışacak olan üretim tesisleri birer birer hizmete açıldığı gibi bu tesisler bir dünya markası olma yolundadır. Teknolojiye yatırım yapılmaktadır. 115 firma tarafından yatırımlar yapılmıştır. 2016 yılında Kayseri ihracatın yüzde 22 Serbest Bölge şirketlerince gerçekleştirilmiştir. Bu çok büyük bir orandır. Bu avantajlar dünya ekonomisin dikkatini çekmiş olup, Çin ile yapılacak Asya-Avrupa köprüsünde ticarette e- ticaretin merkezi olacaktır. Bu Kayseri için değil Anadolu ve Türkiye için bir kazançtır “ dedi.
Serbest bölge vasıtasıyla kobilerin e-ticaret ile ihracat yapmasının sağlanacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bölgeye özel demiryolu ağı, lojistik merkez ve depolar inşa edilerek avantaj sağlandığını sözlerine ekledi.
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.