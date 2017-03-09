Serbest Bölge’den Melikgazi’ye ziyaret

Anadolu’nun üretim ve ihracat merkezi

Geçen seneye göre ocak ve şubat aylarında Kayseri Serbest Bölgede ihracat rakamların da artış olduğunu Kayseri’de ihracatın yüzde 20 sini Serbest Bölge’den yapıldığını ifade eden Kayseri Serbest Bölge İş Adamları Derneği Başkanı Aynur Erman, Kayseri ilinin bir üretim ve ticaret merkezi olduğunu ancak Serbest Bölge’nin ekonomik ayrıcalığı bulunduğunu belirterek bunda Melikgazi Belediyesi’nin büyük bir payının bulunduğunu söyledi.





Kayseri kurum ve kuruluşları ile bir bütündür

Başkan Büyükkılıç özellikle ekonomik yatırım ve hizmetleri desteklediklerini ve yönlendirdiklerini çünkü sürdürülebilinir ekonomik ve kalkınma ile gelişmenin temelinde üretime dayalı yatırımların devamı söz konusu olduğunu belirterek “Kayseri ürüten ve ürettiğini pazarlayan bir şehirdir. Bu önemli bir kaynaktır. Hem bölge hem üretim hem de ticareti yapamaz. Kayseri bununla yetinmeyip aynı zamanda bir sağlık, üniversiteler, spor ve hatta iç Anadolu’nun eğlence ve turizm bölgesidir. Tüm bu özeliklerin toplamında Kayseri kurum ve kuruluşları ile bir bütündür. Yerel yönetimlere düşen görev bu gelişmeye ve büyümeye paralel olarak yatırım ve hizmetlerde bulunmaktır. Yatırımcının önünü açmak ve teşvik etmektir. “ dedi.





Yatırım yatırıma vesile oluyor

Yerel seçimler sonrası hem sorumluluklarının daha da artığını hem de iş hacim ve alan olarak büyüdüklerini ifade eden Büyükkılıç, birlikte ve dayanışma içerisinde bu şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kurum Haberi

