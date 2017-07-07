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Sesimize kulak verin

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, kentte ruhsat dışında iş yapan yerlerin lokantacıları zarara soktuğunu iddia ederek yetkilerden yardım istedi.

Sesimize kulak verin
Oda Başkanı Hayrettin Köse yaptığı yazılı açıklama ile serzenişte bulunarak, özellikle kermes ve kendi hizmeti dışında farklı hizmet veren işyerlerinin sayısının her geçen gün arttığına işaret etti.
“Ekmeğimize göz diken kim olursa olsun müsaade etmeyeceğiz” diyen Başkan Köse şunları söyledi:
“Halen sektörümüzle alakalı problemler hızla devam ediyor. Çay ocaklarının kahvaltı ayağından hizmet vermesi, şarküterilerin maalesef mini lokantacılık yapması, pide fırınlarının resmen hamurunu bırakıp kıymalı pide, lahmacun, tatlı pasta her şeyi satması sektörümüzde işini hakkıyla yapan esnafımızı olumsuz etkilemektedir. Lütfen yetkililer kulak versin. Bizler de işyerlerimizin sınıfına göre; K.D.V. yüzde 18, yüzde 8 olarak belirleniyor. Ekmek fırınlarında ise K.D.V. yüzde 1. Burada haksız rekabet var, burada rant var, ne ararsanız var. Cıncıklı Camiinin önünde Verenel Derneği hayır çarşısı adı altında bir senedir lokanta olarak faaliyette bulunuyor. Maalesef kaş yapayım derken göz çıkarıyorlar. Bizler ticarete karşı değiliz, herkes her işi yapabilir. Fakat bunun kriterleri bellidir. Faaliyetine göre ruhsat, Sağlık, Hijyen, Sanitasyon Belgesi, Ustalık Belgesi gerektirir. Esnafımız gerçekten sıkıntılı günler geçiriyor. Bizlere lütfen kulak ve destek verin. “
Kurum Haberi
 

İHA

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