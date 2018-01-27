SGK İl Müdürü Hasgül: Çıraklık ve staj emekliliğe esas sayılmayacak

SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, “Kayıt dışı 2017 yılı bütün Türkiye’de olduğu gibi şehrimizde de çok önemli bir yıl olarak değerlendirilmektedir. 2016 yılında gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminden sonra yapılan ekonomik saldırıların ne kadar kuvvetli ve çok yönlü olacağını ön görmüştük ve bu ekonomik saldırılar tahmin ettiğimiz gibi gerçekleşti. Ancak Türk milleti her zamanki gibi kendisine gerek tankla ve topla yapılan saldırıyı, gerekse ekonomik saldırıyı birlik içerisinde hareket ederek bertaraf etmeye başardı” ifadelerini kullandı. 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında Kayseri’nin başarılı olduğunu kaydeden Hasgül, “2017 yılında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çalışma hayatında milli seferberlik ilan edilmiş ve akabinde de biz sahaya inmiştik. Kayseri bu anlamda ilk 10 şehir arasına sayısal olarak girmeyi başararak kendisinden nüfus olarak çok daha fazla olan Gaziantep gibi illeri geride bırakarak ok önemli bir başarıya imza atmıştır. Burada Kayserili sanayicilerimize, işçilerimize ve işçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız tekrar 24 Aralık’ta istihdam şurasında yaptığı konuşmasında bize yeni bir hedef koydu. Bu hedefte +2 istihdamdır. Bu istihdamı da Kayserililerin yine 2017 yılında olduğu gibi 2018’de de bir talimat addederek , devletin yanında yer alarak gerçekleştirecek olmalarına olan inancım tamdır” diye konuştu.

Asgari ücret desteğinin 2018 yılında da devam edeceğini belirten Hasgül, “Asgari ücret desteğimiz 2018 yılında da devam edecektir. Yeni 5 puanlık indirimler devam edecek ve ayrıca Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere 1 ile 3 kişi çalıştıran kişiye ilave alacağı işçilerin 1 ay maaşını ve sigorta primini devlet verecek, 1 ay işveren verecek. Bu şekilde yeni bir uygulama başlatılacak. Şuan teknik çalışması devam eden çok daha kapsamlı bir istihdam teşvikimiz olacak. Devletimiz, daha önceki yıllardan daha güçlü bir şekilde elini taşın altına koyarak sanayicisinin ve işverenin yanında olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Teşviklerden yararlanmak için kayıt dışı istihdamın olmaması gerektiğinin altını çizen Hacı Ali Hasgül, “Bu teşviklerden yararlanmak için en önemli şey kayıt dışı istihdamın olmaması ve işverenlerimizin sigortasız işçi çalıştırmaması gerekiyor. Kuruma borcu olmaması ve sahte sigortalı çalıştırmaması gerekiyor. Bunların olması durumunda bu bahsettiğimiz teşviklerden yararlanmaları mümkün değil. İşverenlerimize bu konuda hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz” dedi.



Çıraklık ve staj başlangıcı emekliliğe esas sayılmayacağını belirten Hasgül, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sosyal sigorta yönetmeliğinde yapılan değişiklikle beraber bir ibare eklendi. Bu ibare ile beraber çıraklık ve staj başlangıcının emekliliğe esas başlangıç olarak değerlendirilebileceği gerek sosyal medyada gerek bazı basın yayın kuruluşlarında yer aldı. Ben buradan herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum. Çıraklı ve staj başlangıcının emekliliğe esas sayılmayacağını, sadece kısa vadede hastalı ve iş kazası gibi konuları kapsadığını emekliliğe esas primin uzun vadeli sigortanın başladığı tarih olacağını tekrar ifade etmek istiyorum. Bu konuda herhangi bir değişiklik yoktur. Çıraklık veya staj başlangıcı emekliliğe esas başlangıç değildir. Bu anlamda yazılan veya ifade edilen sözlere itibar edilmemesi gerekiyor.”

İHA

