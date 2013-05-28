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SGK Müfettişleri Kayseri'yi Tarıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müfettişleri, Kayseri’de denetimlerini arttırdı.

SGK Müfettişleri Kayseri'yi Tarıyor
2008'den itibaren kayıt dışılığı önlemek için önemli çalışmalar yapan SGK, ''meslek kodu'' uygulamasıyla işletmelerin çalışanlarına ne kadar ücret ödediğinin tespiti için gayret gösteriyordu.

Bu anlamda, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de SGK müfettişleri iş yerlerini tek tek denetim altına aldı. Özellikle, çalışanlarına ödediği maaş üzerinden pirim yatırmayıp, asgari ücretten maaş ödüyormuş gibi gösteren işletmelere büyük para cezaları kesiliyor.

Kayseri SGK yetkililerinden alınan bilgilere göre, kayıt dışılığı önleme için denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edilirken, işletmelerden gerekli hassasiyetin gösterilmesini istendi.

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