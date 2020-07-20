“Sicil affında müjde bekliyoruz” Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan sicil affı konusunda hükümetten bayram öncesinden bir müjde beklediklerini ifade etti. Başkan Alan, kurbanlık alışverişlerinde sahte para konusunda da uyarılarda bulundu.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:43