“Sicil affında müjde bekliyoruz”

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Hükümetten farklı taleplerimiz vardı şimdiye kadar onları yaptılar sağ olsunlar. Ben de bir esnaf olarak sicil affından yanayım, inşallah çıkacaktır.
Kurban Bayramı için vatandaşın ihtiyacını karşılamakta hiçbir sorun yok. İşyerleri açık, mağazalarda elbiseler dizili. Yani çarşılarımız pazarlarımız açık ve müşteriler de var, kalabalık olduklarını da gözlemliyoruz. Pandemi dolayısıyla insanlarda biraz stres var. Gelme gitmelerde, ziyaretlerde belki yoğunluk olmayacak ama olmamasında da fayda var açıkçası. Telefonlarımız var, bu bayramda da idare edeceğiz ve telefon aracılığıyla bayramlaşacağız. Bu bayram Kurban Bayramı olduğu için bütçelerin ağırlığı kurbana gidecek. Sahte parayla alışveriş yapıldığını duyuyoruz, kurbanlık alışverişlerimizde sahte para hususuna satıcılarımız özelikle dikkat etmeli. Emniyetimiz bu konuda çalışmalar yapıyor ama vatandaşımız da esnafımız da dikkatli olmalı.
Şimdiden tüm esnaf ve sanatkarlarımızın, Kayseri halkımızın bayramını kutluyorum mübarek olsun. Ekonomik anlamda Kayseri’nin de Türkiye’nin de önü açık. Kayseri İç Anadolu’nun her anlamda İstanbuludur. Bu zorlu günler geçecek. Mal sahiplerimize de teşekkür ediyorum kiracılarına kolaylık sağladıkları için. Son olarak kurban kesenler kesemeyenlere de yardım etsinler zaten olunuyor ama bunu gözden kaçırmayalım, destek olalım.”
Kurban Bayramı için vatandaşın ihtiyacını karşılamakta hiçbir sorun yok. İşyerleri açık, mağazalarda elbiseler dizili. Yani çarşılarımız pazarlarımız açık ve müşteriler de var, kalabalık olduklarını da gözlemliyoruz. Pandemi dolayısıyla insanlarda biraz stres var. Gelme gitmelerde, ziyaretlerde belki yoğunluk olmayacak ama olmamasında da fayda var açıkçası. Telefonlarımız var, bu bayramda da idare edeceğiz ve telefon aracılığıyla bayramlaşacağız. Bu bayram Kurban Bayramı olduğu için bütçelerin ağırlığı kurbana gidecek. Sahte parayla alışveriş yapıldığını duyuyoruz, kurbanlık alışverişlerimizde sahte para hususuna satıcılarımız özelikle dikkat etmeli. Emniyetimiz bu konuda çalışmalar yapıyor ama vatandaşımız da esnafımız da dikkatli olmalı.
Şimdiden tüm esnaf ve sanatkarlarımızın, Kayseri halkımızın bayramını kutluyorum mübarek olsun. Ekonomik anlamda Kayseri’nin de Türkiye’nin de önü açık. Kayseri İç Anadolu’nun her anlamda İstanbuludur. Bu zorlu günler geçecek. Mal sahiplerimize de teşekkür ediyorum kiracılarına kolaylık sağladıkları için. Son olarak kurban kesenler kesemeyenlere de yardım etsinler zaten olunuyor ama bunu gözden kaçırmayalım, destek olalım.”
Haber Merkezi