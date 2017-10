Şifalı bitkiler ülke ekonomisine de ilaç oldu

Türkiye'de geçen yıl defne, kekik, ada çayı ve keçiboynuzu gibi odun dışı orman ürünlerinin ihracatından 507 milyon dolar gelir elde edilerek, ekonomiye büyük katkı sağlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye, biyolojik çeşitlilik açısından tüm Avrupa'nın sahip olduğu zenginliği tek başına bünyesinde barındırıyor.

Ülkeler ormanlardan odun dışında elde ettikleri şifalı bitkilerin küresel pazarda satışından milyar dolarlık gelir sağlarken, kendine has kokusu ve aroması bulunan tıbbi ve aromatik otlar açısından zengin Türkiye de bu alandaki payını her geçen gün artırıyor.

Ormanları, karasal ekosistem biyolojik çeşitliliğinin yüzde 75'ine ev sahipliği yapan Türkiye, geçen yıl sonu itibarıyla odun dışı orman ürünü ihracatından 507 milyon dolar gelir elde etti.

Bu alanda geçen yıl en fazla ihracatı yapılan ürünler arasında kekik, defne, kestane, ada çayı, biberiye, sumak, keçiboynuzu, çam fıstığı ve mantar bulunuyor.

"Dünyada bu alanda ekonomik anlamda çok büyük pasta var"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye ormanlarının odun dışı ürünler bakımından çok zengin olduğunu, bunun en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Dünyada bu alanda ekonomik anlamda çok büyük bir pasta var ve bu pastadan en büyük payı Çin alıyor." diyen Eroğlu, Türkiye'nin son yıllarda bu konuda çıkış yakaladığını ancak bunu yeterli görmediklerini ifade etti.

Eroğlu, her yıl hedefleri biraz daha yükselterek, pastadan almaları gereken payı artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

