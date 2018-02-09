Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sigaraya 10 yılda 329 milyar harcandı

Türkiye'de son 10 yılda satılan sigara adedi 1 trilyonun üzerine çıkarken, bu satış karşılığında 329 milyar lira harcandı.

Sigaraya 10 yılda 329 milyar harcandı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de sigaraya ödenen para son 10 yılda sürekli artış gösterdi. Ülkede, 2008 yılında 108 milyar adet sigara için 18,3 milyar lira harcama yapılırken, 2017 yılında 106 milyar adet sigara için 56 milyar lira ödendi. Son 10 yılda satılan 1 trilyon adet sigaraya karşılık, vatandaşın cebinden 329 milyar lira çıktı.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin sigara ihracatı da önemli oranda arttı. 2008'de 25,6 milyar adet sigara ihraç edilirken, bu rakam geçen yıl 49,3 milyar adede yükseldi. 2017'de yapılan sigara ihracatının ekonomik değeri 484,2 milyon dolar olarak gerçekti. 2008-2017 yıllarındaki sigara ihracatının toplamı ise 3,6 milyar dolara yaklaştı.
(finanshaber)
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.