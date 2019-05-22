SIKINTILAR ÇİFTÇİYE YANSIMIYOR YATIRIM DEVAM EDİYOR

Kayseri Şeker Göl Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeğine Sivas -Şarkışla ve Gemerek bölgesi çiftçileri katıldı. İftar programında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’in yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi.







“Kayseri Şeker’i daha nasıl güçlü hale getiririz, çiftçilerimizin elinden daha fazla nasıl tutarız diye yönetim kurullarımızla, çalışanlarımızla gece gündüz gayret gösteriyoruz” diyen Başkan Akay konuşmasına şöyle devam etti: “Büyük Kayseri Şeker ailesi olarak bir araya gelmek için vesile kıldığımız geleneksel iftar programımızda bugünde Şarkışla ve Gemerek bölgesi çiftçilerimizle bir arada olmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kayseri Şeker olarak üretim ve istihdama katkı sağlayan örnek uygulamalara imza atıyoruz. Bir taraftan Turhal Şeker’i özelleştirme kapsamında Kayseri Şeker’e kazandırıp, başarılı bir şekilde işletirken diğer yanda da bölgelerimizde yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Yatırımlar konusunda bölgelerimiz arasında dengeli bir anlayış sergiliyoruz. Şarkışla’da lisansı depo ve bölge müdürlüğü hizmet binası yatırımımızdan sonra Ramazan ayının hemen öncesinde Gemerek’te de son derece modern bir besi çiftliğini hizmete açtık. Çiftçilerimize örnek olacak bir yatırım olmasının yanı sıra üretim ve istihdam katkısı ile de bu yatırımımız son derece önem arz ediyor. Bölge hayvancılığına büyük katkı sağlayacak tesisimiz, çiftçilerimizin besi düvesi ihtiyacının karşılanmasında da önemli bir rol üstlenecek.”





Bayramdan önce bayram avansı

Akay, “Son dönemlerde tarımsal ve ekonomik alanda yaşanan sıkıntıları çiftçilerimize yansıtmamaya özen gösteriyoruz” diyerek sözlerini şöyle noktaladı: “Kayseri Şeker, özelleştirme kapsamında büyük bir yükün altına girerek bünyesine kattığı Turhal Şeker’i başarıyla işleterek özelleştirmenin yüz akı oldu. Kayseri Şeker yatırımlarını yaparken, çiftçisine olan sorumluluklarını da hiçbir şekilde aksatmadı. Gübre, tohum, mazot desteklerimizin yanı sıra, Türkiye’de sadece Kayseri Şeker’in örnek uygulaması olan ‘Faizden Kurtarma Avansı’nı da kısa bir süre önce çiftçilerimize ödedik. Ayrıca bayram ve çapa avansı ile ilgili de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bayram avansını bayramdan önce, çapa avansını da 12 Haziran itibariyle ödeyeceğiz. Kayseri Şeker’i daha nasıl güçlü hale getiririz, çiftçilerimizin elinden daha fazla nasıl tutarız bunun mücadelesini veriyoruz. Çiftçimizin ve çocuklarının geleceğini düşünmek zorundayız. Bunları da sizlerin duasıyla gerçekleştiriyoruz.”

