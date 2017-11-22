Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Türkiye Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuştu. Şimşek, piyasalarda dalgalanmaların yaşandığını, bu süreçte sakin kalmak gerektiğini söyledi. Şimşek, "Son dönemde ciddi dalgalanmalar var, bunları iyi anlamak ve sakin şekilde paniklemeden resmi doğru okumak çok önemlidir" dedi. Şimşek, enflasyonun eninde sonunda tek haneye indirileceğini söyledi.



Şimşek'in konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye piyasalarında son dönemde ciddi dalgalanmalar var, sakin şekilde paniklemeden resmi doğru okumak çok önemli. Kamu borcuna baktığımızda döviz kuruna ve faizlere olan duyarlılığı azalmış durumda.



HARCAMA KISINTILARINA GİDİYORUZ

Harcama kısıntılarına gidiyoruz, vergi politikasıyla da bunu destekliyoruz. Bankacılık sektörü makul düzeyde kârlı, sermaye biriktirmeye devam ediyor. Türkiye iddia edildiği gibi ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya değil.



SORUNLAR GEÇİCİDİR

ABD ve AB ile yaşanan sorunlar geçicidir. Şoklara karşı bir yıla kadar aslında reel sektör de hazırlıklı. Türkiye kapsayıcı bir büyüme içinde. Şu anda 7 temel reform kulvarımız var. Birincisi eğitim. Eğitimde kalite sorunu var.

Türkiye'de yatırımlar aslında makul düzeyde, ama maalesef bunların önemli bir kısmı inşaata gidiyor. Vergiyi taban yayacak, dolaylı vergiyi azaltacak çok önemli bir reform Meclis'te. Kamu harcamaları yeniden yapılandırılacak.

Timetürk