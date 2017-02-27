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Şimşek'ten esnafa 'sıfır komisyon' müjdesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Yapacağımız yeni düzenleme ile Eximbank'ın yanı sıra diğer bankalar aracılığıyla da ihracatçılara yüzde 100'e kadar kefalet sağlanabilmesinin önünü açacağız" dedi.

Şimşek'ten esnafa 'sıfır komisyon' müjdesi
Şimşek, yaptığı açıklamada, Hazine destekli kredi garanti sistemini değerlendirdi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, KOBİ'lere ihracatçılara ve finans kurumlarına kolaylık sağlamak amacıyla kredi garanti mekanizmasının yeniden yapılandırıldığını ve kefalet sisteminin kapsamının genişletildiğini ifade etti.
Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığının Kredi Garanti Kurumlarına aktarabileceği kaynağın azami limitinin 2 milyar liradan 25 milyar liraya çıkarıldığını hatırlatan Şimşek, yeni limit artışıyla 250 milyar liralık kefalet hacminin yaratılmasının beklendiğini kaydetti.
İhracatçıya banka esnekliği tanınacak
Halihazırdaki düzenlemeyle ihracatçılara sadece Eximbank aracılığı ile yüzde 100’e kadar Hazine destekli kefalet sağlanmasının mümkün olduğunu anımsatan Şimşek, "Yapacağımız yeni düzenleme ile diğer bankalar aracılığıyla da ihracatçılara yüzde 100'e kadar kefalet sağlanabilmesinin önünü açacağız." dedi.
AA
 
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