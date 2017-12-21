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SİZİN ORALARIN NESİ MEŞHUR?

Yılın son lezzet şöleni bu fuarda! 

SİZİN ORALARIN NESİ MEŞHUR?

Kentimizde belirli dönemlerde açılan ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği “Yöresel Ürünler Fuarı22-31 Aralık tarihleri arasında bir kez daha ziyaretçilerini bekleyecek.



Yılın son fuarında hediyelik eşyadan mobilyaya, tekstilden yöresel tatlara kadar her şeyi bulmak mümkün.



Sun Fuarcılık tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Fuarı bugün bir kez daha meraklıları için açılıyor.



Dünya Ticaret Merkezi’nde açılacak fuarda bir çok ülkeden ve Türkiye’nin farklı illerinden yöresel ürünler sergilenecek.



Kayseri, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Trabzon, Sivas, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat ve Aksaray, Manisa, Afyon,  yöresel ürünlerinin de yer alacağı fuarda, pastırma, sucuk, çağ kebabı, fındık, pestil, künefe ve kaymağın yanı sıra Senegal, Gana ve Çin’in da aralarında olduğu ülkelerin yöresel ürünleri, el sanatları, takı ve tasarımları ile el işlemeciliği de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
 


Fuar yetkilisi Mehmet Saçmacı, bugün ziyaretçilere kapılarını açacak olan fuarın yılda 5 kere açıldığını kaydederek, “2017 yılının son organizasyonuna halkımızı bekliyoruz. Önceki fuarlarda olduğu gibi bir kez daha ziyaretçi rekoru kırılacağına inanıyorum” dedi.
Haber: M. Furkan ŞAHİN 
 

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