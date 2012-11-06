SMMO'dan Bilirkişi Eğitim Semineri

Seminere Kayseri Cumhuriyet Savcıısı Dr. Ömer Ömeroğlu, Kayseri Barosu Başkanı Av. Fevzi Konaç, Kayseri SMMM Odası Başkanı Suat Özsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile 150 kadar serbest muhasebeci mali müşavir iştirak etti.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kayseri SMMM Odası Başkanı Suat Özsoy, “Adalet mülkün temelidir! Bunu sağlayabilmek için de Türkiye Cumhuriyeti aâkimlerinin yardımcıları olan bilirkişilerin ve meslek mensuplarının da bu yönde eğitilmesinin ziyadesiyle önemli olduğuna inanıyorum” diye konuştu. Özsoy, baro ile yakın iş ilişkisi içerisinde olduklarını vurgulayarak, bir işin başarılı olabilmesi için hukuk danışmanlarına ve mali danışmanlara mutlak ihtiyaç bulunduğunu belirterek, işbirliği içerisinde çalışmanın önemine değindi.

Baro Başkanı Fevzi Konaç ise konuşmasında müvekkiller ve mükelleflerin haklarını korumak noktasında kendilerini çok sıkça değişen yasal mevzuatlarla ilgili olarak eğitim ve donanım noktasında sürekli geliştirmek, eğitmek zorunda olan iki ayrı mesleğin erbabı olarak bu tür eğitim seminerlerinin ve toplantıların kendileri için son derece önem taşıdığını söyledi. Özellikle meslek örgütlerinde siyasi ve ideolojik kamplaşmaların mesleğe zarar vereceğini, meslekteki birlik ve beraberliğin ideolojik tablo ne olursa olsun meslek örgütlerinin yönetimine en büyük desteği vereceğini bildiren Konaç, meslek örgütlerini güçlü kılan unsurun da bu olduğuna inandığını bildirdi. Artan üniversiteler ve hukuk fakülteleriyle birlikte, istihdam alanı bulamayan çok sayıda üniversite mezunlarının olduğu bir ortamda nitelikli meslek erbabının da gittikçe zaafa uğradığı bir dönemden geçildiğini belirten Konaç, böyle toplantılarla ve bu eğitimlerden alacaklarımız meslekler adına yaşanılan kaygıyı azaltacak diye düşündüğünü ifade etti

Seminerde Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Başözen “Özel Hukukta Bilirkişilik”, Kayseri Cumhuriyet Savcısı Dr. Ömer Ömeroğlu “Uygulamada Bilirkişilik, Bilirkişi Raporlarının Taşıması Gereken Özellikler” ve Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Çelen ise “Bilirkişilerin Yetkilerinin Sınırları” konulu sunumlarını yaptı ve katılımcıların sorularını cevaplandırdı.