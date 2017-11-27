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Sobacılarda kış yoğunluğu

Kayseri’de soğuk havanın başlaması ile beraber soba satıcılarında ve tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, sıfır soba almak yerine ellerinde bulunan sobaları tamir ettirmeyi tercih ediyor.

Sobacılarda kış yoğunluğu
Kayseri’de kış aylarının gelmesi ve mevsimin ilk karının yağmasının ardından sobacılarda hareketlilik başladı. Soba satışı ve tamiri yapan İsmail Kiney, vatandaşların bozulan sobalarını yaptırmak için daha fazla geldiğini söyledi.

Kiney, “Kışın gelmesiyle işlerimizde bir hareketlilik var. Doğalgazın etkisiyle işlerimiz her geçen sene biraz daha düşüyor. Biz burada hem satış yapıyoruz hem de sobaları tamir ediyoruz. Vatandaşların elinde sobası varsa tamir bakımını yapıyoruz, yoksa yeni soba veriyoruz. Vatandaşın elinde bulunan soba tamir görecek şekildeyse tamirini yapıyoruz. Fiyatlarımız sobanın markasına göre değişiyor. 450 TL’den başlayıp, bin 500 TL’ye kadar ulaşan soba var” ifadelerini kullandı.
İHA
 
 
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