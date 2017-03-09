Şok’tan milli istihdam seferberliğine destek

"Şok Marketler Ailesine Hoş geldiniz " sloganı ile işe başlayan 120 kursiyerin eğitim süresince günlük 54 TL üzerinde cep harçlıkları ve iş kazası meslek hastalığı sigortaları Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından ödenecek. Gerçekleştirilen toplantıda İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Program sonunda kursiyerlerin tamamını istihdam etmeyi amaçladıklarını belirten Şok Marketler insan kaynakları müdürü Ömer Aktaş İŞKUR yetkililerine ve personeline teşekkürlerini iletti.

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