SÖZLEŞMELİ TARIMI HER GEÇEN GÜN GELİŞTİRİYORUZ Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye’deki diğer bölgelerin tarımsal ürünlerin üretimi noktasında çeşitli alternatiflere sahip olduğunu fakat Orta Anadolu çiftçisi açısından pancarın vazgeçilmez bir ürün olduğunu belirtti.

09 Mart 2020 Pazartesi 15:05