SUBWAY Kayseri’de

1965’te Fred DeLuca ile Peter Buck tarafından kurulan ve fast-food sektöründe hizmet veren Amerikan franchise zinciri SUBWAY artık Kayseri’de. Beş kıtada 35 binden fazla restoranı olan dünyanın en büyük sandviç markası SUBWAY, Talas’ta hizmete girdi.
Şube Yetkilisi Yavuz Katartaş, SUBWAY’ın sağlıklı sandviçler ve salatalar üretip hazırlayan, dünyanın dört bir tarafında üreten, satan bir Amerikan firması olduğunu belirterek; “110 ülkede 44 binden fazla şubesi olan dünyanın en büyük fast food zinciriyiz. Kayseri’ye ilk şubemizi açtık. Öğrencilerin yoğun olduğu bir bölge olduğu için Talas’ı seçtik.” dedi.
Bol ürün çeşidi
Deniz ürünleri, günlük natürel taze sebze, et ürünleri ile geniş bir yelpazede müşterilere hizmet vereceklerini aktaran Katartaş, “30 milyonun üzerinde kombinasyonumuz var. Hindistan’dan Çin’e kadar hitap eden bir kültür. Çünkü içerisinde her çeşit var.
Kendiniz seçebiliyorsunuz. Avantajı o. Temiz olması, hijyenik olması da çok önemli. Yiyenler kaliteyi hemen fark ediyor. SUBWAY’ı bilenler biliyor ama daha da geniş kitlelere bildirmek için Kayseri’ye şubesini açtık. İnşallah hayırlı olur.
Faaliyete geçeli 10 gün oldu. Beklediğimizden daha iyi diyebilirim. İleride işin durumuna göre şube sayısını artırabiliriz.” diye konuştu.
Katartaş, hizmete başlayan şubelerinin resmi açılışını ise mart ayında yapacaklarını sözlerine ekledi.
Haber-Foto: Ramazan Karakuş