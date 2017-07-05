Sucuk, Mantı ve Pastırmaya AB tescili

Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, oda olarak Kayseri pastırması, Kayseri sucuğu ve Kayseri mantısına coğrafi işaret tescili için AB Komisyonu'na yapılan başvurunun kabul edilerek ilanının yapıldığını duyurdu.

Hiç yılmaz "Komisyon'dan Türkiye'den ilk tescili alan ürün Gaziantep baklavası oldu. Baklavayı Aydın inciri izledi. Antep baklavası 8 Ağustos 2013, Aydın inciri ise 17 Şubat 2016 tarihinde tescil edildi. Malatya kayısısı Komisyon'un tescil sürecinde. Kayısının kararı her an çıkabilir. Başvuruları kabul edilen Taşköprü sarımsağı, Bayramiç beyazı, Afyon pastırması, Aydın kestanesi, Afyon sucuğu, İnegöl köftesi, Kayseri pastırması, Kayseri sucuğu ve Kayseri mantısı AB Komisyonu'nda tescil sürecinde" dedi.

Mahmut Hiçyılmaz, coğrafi işaret tescilli ürünlerde sürekliliğin sağlanması için etkin denetimin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Söz konusu ürünlerin Uluslararası alanda da tescillenmesinin önemli olduğunu kaydeden Hiçyılmaz, "Yöreye özgü değişik türdeki 10 ürünü ile Türk Patent Enstitüsü'nün 'tescil' sınavını başarıyla geride bırakan Kayseri, şimdi de uluslararası alandaki tesciller için yönünü dış dünyaya çevirdi. Sözünü ettiğimiz 10 üründen 3'ü şu anda AB Komisyonu'nun önünde. Bu ürünleri diğerleri izleyecek. Ülkemize özgü yöresel ürünlerimize sahip çıkmalı, üretimlerinde devamlılığı sağlamamalı, daha da önemlisi bu ürünlerin önemini kavrayıp, ticari getirisi olan birer katma değere dönüştürmeliyiz" diye konuştu.

'Coğrafi işaret' bilindiği gibi, ünü ve bazı özellikleriyle belirli bir bölgeyle özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaret... Kültürel değerlerin korunması, yöre adına üretilmiş gibi gösterilen ürünlerde, orijinali ile sahteyi ayırt etmek amacıyla veriliyor. Bu tür ürünlerin coğrafi işaret tescili Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılıyor. Bölgesel araştırmalar yapan Kalkınma Ajansları'nın tespitlerine göre,Türkiye'de coğrafi işaret alınabilecek nitelikte 2 bin 500 dolayında ürün var. Bugüne kadar, bu ürünlerden sadece 206'sının tescili yapılabilmiş.

Kayseri, 'coğrafi işaret'te başı çekiyor

Mantısı, pastırması, sucuğu, Yamula patlıcanı, Develi cıvıklısı, İncesu karaevrek üzümü, Tomarza kabak çekirdeği, Bünyan el halısı, Soğanlı bebeği ve Yahyalı el halısı ile tescilli üründe lider konumunda. Kayseri'yi, Şambali tatlısı ile bir süre önce tescilli ürün sayısını 10'a çıkararak rekortmenliğe ortak olan İzmir zorluyor.

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