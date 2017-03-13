Sulama Kooperatifi ve Birliklerinden Kayseri Şeker’e ziyaret

Kayseri Şeker tarafından 2017-2018 kampanya döneminde düzenlenen Çiftçi Eğitim Seminerlerinde, çiftçilerden gelen sulama konularındaki sorunların görüşüldüğü toplantıya, Kayseri Bölgesinden; Sarımsaklı Sulama Birliği, Develi Ovası Sulama Birliği, Yahyalı Ağcaşar Sulama Birliği, Yeşilhisar Sulama Kooperatifi, Pınarbaşı Bahçelik Sulama Birliği, Sarıoğlan Sulama Birliği, Karacaviran Sulama Kooperatifi, Sindelhöyük Sulama Birliği, Zile Sulama Kooperatifi, Gaziköy Sulama Kooperatifi, Sarıca Sulama Kooperatifi, Yamula Mansap Sulama Birliği, Sarımsaklı Pompaj sulama Birliği, Kovalı Sulama Birliği, Yozgat Bölgesinden; Boğazlıyan Sulama Birliği, Uzunlu Sulama Kooperatifi, Esenli Sulama Birliği, Paşaköy Sulama Birliği, Sivas Bölgesinden; Altınyayla Sulama Kooperatifi, Şarkışla Yapaltın Sulama Birliği, Şarkışla Kanak Sulama Birliği, Şarkışla Gürçayır Sulama Kooperatifi Başkan ve yönetim bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Nizamettin Çatak, Kayseri Şeker Fabrikası Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede, Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner, Genel Müdür yardımcısı Osman Canıtez ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Toplantı ile ilgili olarak açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay;

“Kayseri, Yozgat ve Sivas illerimiz sınırlarında faaliyet yürüten 14 adet Sulama Birliği, 8 adet Sulama Kooperatifi başkanları ve bazı yönetim kurulu üyeleri hep birlikte Kayseri Şeker'de güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Sorunlar üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Olumlu gelişmeler sağlamak adına kararlar aldık. Zahmet edip toplantıya teşrif eden; Sarımsaklı, Develi Ovası, Ağcaşar, Bahçelik, Sarıoğlan, Sindelhöyük, Yamula Mansap, Sarımsaklı Pompaj, Kovalı, Boğazlıyan, Esenli, Paşaköy, Yapıaltın ve Kanak Sulama Birlik başkanlarına, Yeşilhisar, Karacaviran, Zile, Gaziköy, Sarıca, Uzunlu, Altınyayla ve Gürçayır Sulama Kooperatifi başkanlarına ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok yararlı bir toplantı oldu” dedi.

İHA

