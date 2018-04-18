Süper teşvik'te teknoloji damgası

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, süper teşvik olarak adlandırılan Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında desteklenecek yüksek ve orta-yüksek teknolojili projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında 19 firmaya ait toplam 23 projenin destekleneceğini hatırlatan Zeybekci, bu projelerin 4'ünün yüksek, 13'ünün orta-yüksek, geri kalanının da orta-düşük teknoloji seviyesinde yatırımlar olduğunu söyledi.

Zeybekci, yüksek ve orta-yüksek teknoloji yatırımlarının Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını azaltacağına işaret ederek, Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında, teşviklerin yüzde 75'i yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlere sağlanacak. Elektrikli bataryadan ilaçlı stente, enerji sistemlerinden hibrit motor üretimine kadar toplam 95 milyar 642 milyon liralık yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırım çeşitli teşviklerden faydalanacak. diye konuştu.

Türkiye'nin teknoloji seviyesi yüksek ürünleri ithal ederek cari açık verdiğine dikkati çeken Zeybekci, katma değeri yüksek, teknoloji ve inovasyona dayalı ürünlerin küresel ticaretteki önemi artarken Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün gelişeceğini dile getirdi.

AA



