Taksi Duraklarının Çehresi Değişecek

Taksi duraklarına kurulacak olan toplam 19 ATM için Büyükşehir Belediyesi ihale düzenleyecek. Belediye Encümen Salonu'nda 16 Ocak 2013 Çarşamba günü saat 14.00'de başlayacak olan ihalelerde 19 ATM 10 yıllığına kiraya verilecek. İhaleyi kazanacak olan özel veya kamu finans kuruluşları, aynı zamanda taksi duraklarını baştan aşağı yenileyecek. Taksi durakları ise Büyükşehir Belediyesi'nin denetiminde olmaya devam edecek.

İhalelerden ilki, Sivas Caddesi güzergahında bulunan 11 adet ATM için yapılacak. İhalede teklifler 11 ATM'nin tamamı için alınacak. Parça teklifler ise değerlendirmeye alınmayacak. Sivas Caddesi güzergahında bulunan 11 adet ATM'nin muhammen bedeli 783 bin 300 TL olacak.

İkinci ihalede ise Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bulunan 8 adet ATM, yine 10 yıllığına kiraya verilecek. Belediye Encümen Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak ihalede teklifler 8 ATM'nin tamamı üzerinden alınacak. Parça teklifler değerlendirme dışı kalacak.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bulunan 8 adet ATM'nin muhammen bedeli 576 bin 756 TL olarak belirlendi.