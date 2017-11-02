Taksicilerden akaryakıt zamlarına tepki

Benzin grubunda 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş zam yapılması, taksicileri endişelendirdi. Kayseri’de 38 yıldır taksicilik yapan Sami Koç, yakıtlara çok zam geldiğini, masrafları ceplerinden karşıladıklarını kaydetti.

Koç, “Yakıta çok zam geldi. Bu zamlar bizi olumsuz olarak etkiliyor. Biz tarifenin üzerinde bir ücret alamıyoruz. Onun için masraflarımızın hepsi cepten gidecek. Benim kullandığım taksi 60 litre motorin alıyor, 300 TL’ye doluyor. Bunu da 10 günde bitiriyoruz. Gelen zamlarla aynı fiyata aldığım yakıtı alamıyorum. Ondan dolayı gelen zamlarda bizim işimizi etkiliyor. Araçlarımızın çoğu da dizeldir. Bu zam çok fazla oldu. Zam dolayısıyla karımızda azalıyor” ifadelerini kullandı.