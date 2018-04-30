Talas 325’te konut satışları başladı 

Teslimatları 2020 yılının son çeyreğinde yapılacak olan Talas 325 ile ilgili bilgi veren Grup Avenir İnşaat Türkiye Direktörü İbrahim Arık, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının da proje ile birlikte tamamlanacağı konutları, mesken ruhsatları alınmış biçimde, 2 yıl gibi kısa bir sürede ev sahiplerine teslim edeceklerini ifade etti.







Konutlar 2020’de mesken ruhsatları ile birlikte teslim edilecek

Grup Avenir İnşaat olarak, üst segment yapıları uygun fiyatlarla satışa sunduklarına dikkat çeken Arık, konutlara dair şu bilgileri verdi:









“Talas 325 projesi 5 bloktan oluşuyor. 195 adet 3+1, 26 adet 4+1, 84 adet 2+1, 20 adet de ticari alandan oluşuyor. Toplamda 325 adet üretimimiz mevcut, Talas 325 adı da buradan geliyor” dedi. 3+1 konutlarımız 175 metrekare olmakla birlikte, tanıtım fiyatlarımız 320 bin ile 370 bin TL arasında değişiyor. Vade seçeneklerimiz ve indirimlerimiz de mevcut. 4+1, brüt 200 metrekare 26 adet dairemizin liste fiyatı ise 420 bin ile 450 bin TL arasında değişiyor. 2+1 dairelerimizi ise bir ailenin rahatça yaşayabileceği şekilde tasarladık. Bu dairelerimizin brüt alanı 125 metrekare olmakla birlikte, liste fiyatları 220 bin ile 250 bin TL arasında değişiyor. Birinci sınıf işçilik ve birinci sınıf malzemeden ortaya çıkardığımız modern ve üst segment bir yapıyı uygun fiyatlara sunuyoruz. Vatandaşlarımızın örnek dairelerimizde bunu görme imkanı olacaktır.”







Projeye ilgi yoğun

Proje tanıtımına başlayalı henüz 3 gün olmasına rağmen, beklenmedik bir yoğun ilgiyle karşılandıklarını dile getiren Arık, yurt dışı firması olmalarının vatandaşlarda güven oluşturduğunu belirtti. Avenir İnşaat’ın oluşturduğu güven ve kaliteyi bundan sonraki projelerde de sürdüreceklerini kaydeden Arık, “Temelden daire satın almak risk faktörü olarak görülse de, vatandaş bize güveniyor. Bu güvende elbette yurt dışından gelmiş olmamız ve oradaki tecrübelerimiz önemli rol oynuyor. Ayrıca burada arsa sahibi konumundayız. Yüklenici firma da biziz. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda bir güven inşa etmiş durumdayız. Vatandaşlarımız örnek daireyi gördüklerinde bu güvenleri perçinleniyor. Dolayısıyla ilgi ve talep çok çok fazla. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz de vatandaşlarımızdan aldığımız bu güvenle Talas 325’ten sonra yeni projelerle hizmet sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



İHA