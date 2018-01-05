Taner Yıldız  “Yenilenebilir enerjide AB ortalaması üstündeyiz”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Batı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan düşünce kuruluşu Batı Platformu, yeni toplantısında geçmişten günümüze devam eden küresel sorunlar ele aldı. Her toplantıda akademik çerçevede çözüm odaklı tartışmalar gerçekleştirilen Batı Platformu’nun bu seferki konuğu Kayseri Milletvekili ve Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız oldu. Toplantıya aynı zamanda AB Eski Bakanı Egemen Bağış, İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, akademisyenler ve bürokratlar katılım sağladı.



Yenilenebilir enerji kaynaklarının, günümüzde en önemli küresel sorunlardan biri olan doğal kaynakların tükenmesine alternatif olduğuna dikkat çekerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyada ve Türkiye’de kullanımına ilişkin olarak konuşan Taner Yıldız, “Yaklaşık 15 yıldan bu yana Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikle milli ve yerli enerji kaynaklarının başını çektiği bir dizi kaynak çeşitlenmesi var. Türkiye bunlar açısından son derece elverişli ve avantajlı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından baktığımızda da Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ortalamasının çok üzerinde. Hükümetimizin ve sayın bakanlarımızın yaptığı çalışmalar da gerçekten çok seçkin çalışmalar. Umarım bu oran daha da artarak devam edecek” dedi.



“Dikkatli olmamız gereken bir yıl”

Enerji kaynaklarının kullanımı ve bu düzenin devam etmesi bakımından dikkatli adımlar atılmasının gerekliliğinin altını çizen Yıldız, “Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, temiz enerji ile alakalı dünyada şu anda birçok ikilem var. Örneğin, yer altındayken savaşın yer üstündeyken de barışın gerekçesi olan petrol ve doğalgaz kaynaklarını düşünebiliriz. Bu kaynakların ülkeler arasında dağılımı çok farklı. Dünyanın özellikle ulaşım sektöründe kullanılan 93 - 94 milyon varillik günlük tüketiminin, halkın refah seviyesinin yükseltilmesiyle beraber belli bir enerji kaynağının da bedelinin ödenmesi gerekiyor. Bu anlamda 2018 yılında devlet ve hükümet başkanlarının çok daha dikkatli olacağı bir zamana giriyoruz” şeklinde konuştu.

İHA