Tarihteki yazılı ilk sigorta: NAKLİYE EMTİA SİGORTASI İthalat ve ihracat sevkiyatları için uluslararası standardın bir gereği kabul edilen, bu yüzden ilgi ve ihtiyacın yüksek olduğu nakliyat sigortası, aynı zamanda tarihteki yazılı ilk sigorta olma özelliğini taşıyor.

08 Kasım 2021 Pazartesi 10:31