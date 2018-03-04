Tarım fuarı açılıyor

Dünya Ticaret Merkezinde açılacak olan tarım fuarında 300'ün üzerindeki firmaya ait tarım makinaları, aletleri, traktörler, meyve fidanları, çeşitli çicekler, meyve ve sebze tohumları, tarım ilaçları sergilenecek.

8-11 Mart tarihleri arasında açık olacak olan fuara, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'den de çiftçiler ve tarımla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak.



Kayseri Gündem





