Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarım fuarı açılıyor

Kayseri 13. Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı 8 Mart Perşembe günü açılıyor.

Tarım fuarı açılıyor
Dünya Ticaret Merkezinde açılacak olan  tarım fuarında 300'ün üzerindeki firmaya ait tarım makinaları, aletleri, traktörler, meyve fidanları, çeşitli çicekler, meyve ve sebze tohumları, tarım ilaçları sergilenecek.
8-11 Mart tarihleri arasında açık olacak olan fuara, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'den de çiftçiler ve tarımla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak.

Kayseri Gündem
 
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.