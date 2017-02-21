Tarım işsizliği frenliyor

Bayraktar, yaptığı açıklamada, tarımın, 2016 yılının Ocak ayında 4 milyon 812 bin, Şubat'ta 4 milyon 876 bin, Mart'ta 5 milyon 93 bin, Nisan'da 5 milyon 352 bin, Mayıs'ta 5 milyon 540 bin, Haziran'da 5 milyon 577, Temmuz'da 5 milyon 727 bin istihdam sağladığını, Ağustos ayında 5 milyon 760 istihdamla en yüksek noktaya ulaştığını belirtti. Eylül ayıyla birlikte, tarımdaki istihdamın, önemli ürünlerde hasadın sona ermesi ve mevsim koşulları nedeniyle yeniden azalışa geçtiğini, 5 milyon 657 bine indiğini vurgulayan Bayraktar, tarımın Ekim'de 5 milyon 305 bine, Kasım'da 5 milyon 53 bine düştüğünü bildirdi.

Tarımdaki istihdamın Aralık ayında da gerileyeceğini, Ocak-Şubat aylarında dip noktasına ineceğine dikkati çeken Bayraktar, Mart ayıyla birlikte tarımdaki istihdamın yeniden artışa geçeceğini belirtti.

Tarımsal faaliyetin en aza indiği Ocak-Şubat aylarıyla tarımsal faaliyetin zirveye ulaştığı Temmuz-Ağustos ayları arasında 1 milyona yakın tarımsal istihdam farkı olduğunu bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tarım, Ocak ve Mayıs aylarında toplam işsizliği 1,9, Şubat ve Mart aylarında 1,8, Nisan'da 1,7, Haziran'da 2, Temmuz ve Ekim aylarında 2,3, Ağustos ve Eylül aylarında 2,4 puan düşürdü. Son açıklanan Kasım ayı rakamlarına göre yüzde 14,1 olan işsizlik oranı tarım sayesinde yüzde 11,8'e indi. İstihdam içinde tarımın önemi sürüyor. Sanayileşme tam anlamıyla sağlanana kadar tarım istihdam kapısı olmaya devam edecek. Kasım ayında 27 milyon 67 bin olan istihdamın 5 milyon 53 bini tarımda çalıştı. Tarımsal faaliyetin önemli oranda azaldığı Kasım ayında bile tarımın istihdamdaki payı yüzde 18,7'yi buldu. Bu oran Ağustos ayında yüzde 21 düzeyindeydi. Önünde sonunda toplulaştırma çalışmaları, arazi parçalanmasının önlenmesi ve makineleşmenin yaygınlaşmasıyla tarımda istihdam azalacak. Bunun tedbirlerinin şimdiden alınması gerekir. Tarımda çalışan sayısı 4,8-5,8 milyonlardan, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 5'lerin altına, 1,3-1,4 milyona indiğinde, açığa çıkacak 3,5-4,5 milyon çalışan ne olacak? Kasım ayı rakamlarına göre ülkemizde 3 milyon 715 bin işsiz var. Hal böyleyken, bu kadar insan işsizler ordusuna mı katılacak? Nüfus kırsalda tutulmalı, tarım dışında özellikle tarıma dayalı sektörlerde iş imkanları yaratılmalı, genç nüfusun kırsalı terk etmesi önlenmeli."

Kurum Haberi

