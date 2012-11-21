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Tarım Sektörünün Devleri Buluştu

Kayseri’nin Develi ilçesinde gerçekleştirilen ‘Tarımda Paylaşarak Öğrenmek’ isimli toplantıda, tarım sektörünün devleri bir araya geldi.

Tarım Sektörünün Devleri Buluştu
Pınar süt, Bizim süt, Yağız süt, Sütaş, Biçer süt, Kombassan, Gündönümü hayvancılık, Başak Tarım, Sözen Petrol, Radial Tarım, Bomonti Hayvancılık, Egelico, Taç tarım, Beytur, Zorbey Tarım, Herkül Tarım, Şanlı Hayvancılık, Altılar Tarım işletmeleri gibi ülke genelinde Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren 40 öncü firma yöneticileri “Tarımda Paylaşarak Öğrenme” toplantısında bir araya geldi.
Sürü yönetimi, süt sağım ve depolamasındaki teknolojik gelişmeler, süt verimliliği, sütün etkin olması, sütün kalitesinin artırılmasına yönelik konuların da ele alındığı etkinliğe, Kaymakam Enver Ünlü, Belediye Başkanı Recep Özkan, ERÜ Develi Seyrani Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Kırnak, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Palancıoğlu, Gıda Tarım İl Müdürü Özkan Kayacan, Gıda Tarım İlçe Müdürü Murat Hodul ve Bölge işletme temsilcileri de iştirak ettiler.
Toplantının açılış konuşmasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan küçük işletmelerin büyümesi gerektiğini, Saray Tarım İşletmeleri'nin bölge çiftçisi için 'Okul', kendileri için de bir model olduğunu ifade etti. Kayacan şu şekilde konuştu:
"Dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız, eti çok yiyeceksiniz. Proteini fazla alacaksınız. Kafamızın çalışması et tüketimine bağlı. Eti çok tüketebilmek için Saray benzeri kuruluşların sayısını ülke genelinde artırmamız gerekli. Biz kurum olarak özel sektörün önünü açacağız” dedi.
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