TARIM SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ İFTARDA BULUŞTU

Türk tarımına verdiği destekle ön plana çıkan Deniz bank, tarım alanında faaliyet gösteren, bölgenin önde gelen isimlerine ve müşterilerine yönelik iftar yemeği verdi. City One Otel’de düzenlenen yemeğe Deniz Bank Orta Anadolu Bölge Müdürü Süleyman Şanlı, Tarım Bankacılığı Bölge Satış Müdürü Özgür İnan Öztürk, Kayseri Sanayi Şube Müdürü Cengiz Urtimur gibi isimlerin yanı sıra Tarım il ve ilçe müdürlükleri, Ziraat Odası başkanları ve tarım birliklerinde katılımlar oldu.

İftar yemeğinde konuşan Süleyman Şanlı, tarım sektörünün gelişmesi yönünde sürdürdükleri yoğun faaliyetler ve sektöre sundukları yenilikçi ürünler ile özel bankalar arsında birinci sırada olduklarını ifade etti. Her zaman üreticinin yanında olduklarını ve bundan sonrada olacaklarını belirten Şanlı, ‘’ Deniz Bank, tarım sektörüne aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyor. Artık geleneksel hale gelen iftar yemeklerimizle tarım sektörünün karar vericileriyle bir araya gelmekten mutluyuz, önümüzdeki yıllarda da bu geleneği sürdüreceğiz’’ şeklinde konuştu.

Tarım üreticilerimize en iyi hizmeti verebilmek için tüm gücümüzle faaliyetlerimize devam edeceğiz diyen Şanlı ilerleyen zamanlarda Develi ilçesine de şube açacaklarının müjdesini verdi.

Haber: Mesut Davarcı