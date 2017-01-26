Tarımda “2023 Hedefleri Projesi” imzalandı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, 2017 yılı “Doğrudan Faaliyet Desteği” programları kapsamında "2023 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hedefleri" başlıklı projenin sözleşmesi İl Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından imzalandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, günümüzde üretilenlerin tüketildiği bir yapıdan büyüyen ve değişen, tüketimin üretimi belirlediği bir yapıya geçerken, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayarak kırsal alanda yaşam standardını yükseltmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu bağlamda “2023 Hedefleri" projesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan ve ORAN Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci tarafından imzalandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan Proje kapsamında Kayserinin ekonomik potansiyellerini ortaya çıkaracak, rekabet gücünün korunmasına ve artırılmasına yönelik kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının yapılarak, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun artırılması için 2023 hedefleri belirleneceğini dile getirerek; “2023 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hedeflerinin; kaynakların ilimiz yararına en öncelikli alanlarda kullanılmasını sağlayacağına ve ülkemiz tarımını güçlendireceğine inanıyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık İL Müdürlüğü olarak; 2023 Gıda, Tarım ve Hayvancılık hedeflerinin ülkemize, yararlı ve hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Haber: Bünyamin GÜLTEKİN

