Tarımda dünyayla rekabet edebiliriz

Kayseri Şeker Fabrikası, Pancar Ekicileri Kooperatifi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) iş birliği ile “Çerezlik Ayçekirdeğinde Sürdürülebilir Tarım Sempozyumu” gerçekleştirildi.





Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyuma Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman ile çok sayıda çiftçi katıldı.



Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay burada yaptığı açıklamasında “Geçtiğimiz yıl nohut, mercimek ve fasulye ile şeker pancarı dışında tarıma yöneldik. Kabak çekirdeğini bir önceki yıl yapmıştık. Artık bu konuda çiftçimizin sözleşmeli tarım ile çiftçimizin diğer ürünlerden de para kazanmasının önünü açtık. Bu işe başlarken bizim önceliğimiz çiftçimizin para kazanması. Türkiye’de gerçekten çiftçimizin üretim gücü var. Bu gücü en iyi şekilde değerlendirecek olursak ülkemizin ihtiyacı karşılandığı gibi dünyaya da pazarlama gücümüz ortaya çıkabilir. Şeker pancarında Avrupa’da hektar başına 12 ton şeker üretiliyor, bizim ülkemizde ise 8 ton üretim yapılıyor. Aramızda yüzde 50’ye yaklaşan bir fark var. Bir diğer husus ise maliyetler. Oralarda ihtiyaç yağış ile karşılanıyor; sulama masrafı yok. Bizim artık dünya ülkeleriyle rekabet edecek duruma gelmemiz lazım. Başta şeker pancarında olmak üzere diğer tarım ürünlerinde bu noktaya gelmemiz lazım. Yattığımız yerden ne kazanabilirsek ona şükredelim anlayışı doğru bir anlayış değil. Bizim kentimizi geliştirmemiz lazım. Benim göreve geldiğim günden beri söylediğim bir şey var. Bunu yineliyorum; Traktör almayın arazi alın. Çiftçinin toprağına sahip çıkması, elinden çıkarmaması lazım. Hangi eve gittiysek 2-3 tane traktör gördük. Bu doğru bir yaklaşım değil. Biz Almanya’nın, Fransa’nın, Hollanda’nın traktör fabrikalarını zengin etmek zorunda değiliz. Amerika’da 900 dönümlük bir araziye 1 traktör düşüyor. Bizde ise 80 dönümlük bir araziye 1 traktör düşüyor. Yazık, günah. Bu çiftçi bu ülke bu kadar zengin değil. Çiftçi her zaman gelişime ayak uydurmalı. Gelişime ayak uyduramaz ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Bizim çiftçimizin üretim gücü dünyadaki hiçbir çiftçinin gücünden aşağı değil. Biz bunu geçen yıl yaşadık. Temmuz ayından ocak ayına kadar yağış olmadı. Buna rağmen üretim rekoru kırdık. 328 bin ton kotamız olmasına rağmen 400 bin ton şeker ürettik. Bugüne kadar ürettiğimiz en fazla miktarı gerçekleştirdik. Çiftçi, fabrika bunu başardı. Buda üretim gücümüzü gösteriyor. Onun için ben inanıyorum ki bütün ürünlerde çitçimizin gücü vardır.” diye konuştu.





“Üretimimiz ihtiyacımızı karşılamıyor”

Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Kaya ise katılımcılara “Çerezlik Ayçiçeği tarımı” konusunda bilgilendirme yaptı.



Ayçiçeği üretiminin ihtiyacımıza yetmediğini ve iç talebin ithalatla karşılandığını aktaran Prof. Dr. Kaya, “Her yıl 6-12 bin ton üretim var. Bununla birlikte 4-5 milyon dolar döviz kaybı oluyor. İthalatın çoğunluğu ABD ve Arjantin’den. Ayrıca az da olsa Macaristan ve Kanada’dan ithalatımız var. Bunlar Dakota, Nevada tipi çerezliklerdir” dedi.



Programın sonunda günün anısına katılımcılara plaket takdimi gerçekleştirildi.



Haber-Foto: Ramazan Karakuş

