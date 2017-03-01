Tarımda ihracat ve ithalat arttı

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2016 yılı Ocak ayında 1 milyar 197 milyon dolar olan tarım ve gıda ihracatının 2017 yılı Ocak ayında 172,2 milyon dolar artışla 1 milyar 369,2 milyon dolara, aynı dönemde, ithalatın ise 806,8 milyon dolardan 78,9 milyon dolar artışla 885,7 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Önemli ihraç ürünlerinde sebzede ihracatın yüzde 59,2 artışla 98,2, meyvede yüzde 9,1 artışla 322,2, hububat, un, nişasta ve pastacılık ürünlerinde yüzde 19,3 artışla 129, sebze ve meyvelerden elde edilen ürünlerde yüzde 5 artışla 140,2 milyon dolara ulaştığını vurgulayan Bayraktar, önemli ithalat ürünlerinden hububatta ithalatın yüzde 4,2 artışla 72,3, yağlı tohumlarda yüzde 2 artışla 116,3, hayvansal ve bitkisel yağlarda yüzde 10,1 artışla 136,3 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Tarım ve gıdada dış ticaret fazlasının Ocak ayında yüzde 23,9 artışla 390,2 milyon dolardan 483,5 milyon dolara yükseldiğini vurguladı.

Yeni pazarlar bulunmalı

Rusya, Irak başta olmak üzere çevre ülkelerde yaşanan ekonomik sıkıntılar, iç karışıklıklar nedeniyle ihracat pazarlarında görülen daralmanın ardından Ocak ayındaki ihracat artışının önem taşıdığını, mevcut pazarlar zorlanarak yeni pazarlar bulunarak ihracattaki artışın devamının sağlanması gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Rusya'ya, 2015 yılında 1 milyon 284 bin yaş sebze ve meyve ihracatı karşılığında 875 milyon 476 bin dolar ihracat geliri elde edilmişti. 2016 yılında ambargonun etkisiyle yaş sebze ve meyve ihracatı, miktar olarak 559 bin 565 tona, değer olarak 331 milyon 806 bin dolara geriledi. Bu ülkeye ihracatımız miktar bazında yüzde 56,4, değer bazında yüzde 62,1 azaldı.

Rusya'ya sebze ve meyve ihracatı arttı

2016 Ocak ayında, 15 bin 882 ton yaş sebze meyve ihracatı karşılığında 10 milyon 914 bin dolar gelir elde edilmişti. Kısmen de olsa ambargonun kalkmasıyla, 2017 yılı Ocak ayında 74 bin 109 ton yaş sebze meyve ihracatı karşılığında 37 milyon 831 bin dolara yükseldi. Ocak ayında Rusya'ya yapılan ihracatımız miktar bazında yüzde 366,6, değer bazında ise yüzde 246,6 artış göstermiştir. İhracatta görülen artış Rusya'nın portakal ve mandalinada ambargoyu kaldırmasından kaynaklanmaktadır. Her ne kadar şeftali ve erikte de ambargo kaldırılmış olsa da hasat dönemi olmaması nedeniyle henüz rakamlara yansımamıştır. Rusya'ya ocak ayında yapılan yaş sebze meyve ihracatının miktar bazında yüzde 99,1'i, değer bazında ise yüzde 98,7'sini narenciye oluşturmuştur."

2016 yılında Rusya ambargosundan mağdur olan üreticinin ihracat artışıyla umutlandığını belirten Bayraktar, "başta taze sebze ve meyve, kanatlı sektörü olmak üzere, çoğu üründe ihracat, sektörümüz açısından çok önemlidir. İhracattaki tıkanma iç piyasayı da etkilemekte, tarımda arz fazlası yaratarak üretici fiyatlarını düşürmekte; çiftçimiz üretimi sürdüremez hale gelmektedir. İhracattaki düzelmenin üreticiye de olumlu yansımasını, çiftçimize üretimi sürdürebileceği bir gelir sağlamasını bekliyoruz" dedi.

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