Tarımsal sulama yatırımlarına yüzde 50 destek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretilmesi amaçlanıyor.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı; tarla içi damla sulama, yağmurlama, mikro yağmurlama, yüzey altı damla sulama, lineer veya center pivot sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama sistemlerinin kurulmasını kapsıyor.

Program, bu 7 yatırım konusu kapsamında tüm illerde uygulanacak.

Başvuru sahiplerinin destekten yararlanabilmeleri için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmaları gerekecek.

Kabul edilen başvurularda, sözleşmede belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek.

Hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon lirayı geçemeyecek. Mal alım bedellerinin bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.

Bu tebliğ kapsamında başvurular, programın uygulama yılı itibarıyla 1 Ocak'tan başlayarak 60 gün içinde, mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılacak.

Program kapsamında başvuruların yapıldığı her il için tahsis edilen ödenek miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanacak.

AA

