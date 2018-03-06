Tasarım Vadisi geliyor

Asan, yaptığı açıklamada, kurulacak Tasarım Vadisi ile ilgili detayları anlattı.

Tasarım Vadisi'nde, tasarımcıların ve sanayicilerin etkileşim içinde faaliyet göstereceği birçok alan olacağını belirten Asan, "Burada tasarım ofisleri, İş Geliştirme/Kuluçka Merkezi, ortak çalışma alanı, Prototip Test Merkezi, Ulusal Tasarım Araştırma Merkezi, Tasarım ve Malzeme Kütüphanesi ve sergi alanı yer alacak. Alandaki tasarım ofislerine gelir ve kurumlar vergisi istisnası, sigorta primi işveren hissesi desteği gibi çeşitli muafiyetler sağlanacak." dedi.

Asan, Tasarım Vadisi'nin İstanbul'da kurulacağını, yerle ilgili çalışmaların devam ettiğini, yerin belirlenmesinin ardından da vadinin kurulacağı bölgeyle ilgili mimari proje çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Vadinin, teknoloji geliştirme bölgesi olarak tasarlanacağına işaret eden Asan, bu amaçla oluşturulacak kurucu heyetinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜRKPATENT ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bulunacağını dile getirdi.

Asan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün duyurduğu işletmelere tasarımla ilgili her türlü bilgi ve hizmetin sağlanması amacıyla söz konusu Tasarım Vadisi'nin oluşturulacağına dikkati çekerek, "100 bin metrekarelik alana kurulacak Tasarım Vadisi'nde, başta endüstriyel tasarımcılar olmak üzere, grafik ve modayla birlikte yaklaşık 500 tasarım ofisi yer alacak." diye konuştu.

Tasarım ofisleriyle sanayicilere ve KOBİ'lere özel bir alanda hizmet sunulacağını anlatan Asan, şöyle devam etti:

"Makineden elektroniğe, inşaattan gıdaya, tekstilden modaya kadar her alanda tasarım hizmeti sunulacak, üretilen ürün ve hizmetlerde katma değer yaratılacak. Özellikle yeni mezun genç tasarımcılar için kurulacak ortak çalışma alanıyla gençlerin ofis kirası ödemeden tasarım yapmaları ve tasarım ekipmanlarından ücretsiz yararlanmaları sağlanacak."

Asan, tasarımcılar için "İş Geliştirme/Kuluçka Merkezi" oluşturulacağını ve tasarımcıların şirketleşme öncesinde belirli riskleri almadan ve masraf yapmadan yeterli iş kapasitesine ulaşıncaya kadar Tasarım Vadisi'nde büyümelerine yardımcı olunacağını bildirdi.

Sanayicilere yönelik çalışmalara da değinen Asan, "Prototip Test Merkezi'nde sanayicinin ihtiyaç duyduğu ürünler tasarlanacak, prototipler üretilecek ve test edilecek. Ulusal Tasarım Araştırma Merkezi'nde tasarımla ilgili teknolojik gelişmeler takip edilecek, ulusal ve uluslararası araştırmalar yapılacak ve raporlar hazırlanacak." ifadesini kullandı.

AA



