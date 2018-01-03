Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

Develi Belediyesi bünyesinde çalışan 194 taşeron işçi, kadroya geçiş başvurularını İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde yapmaya devam ediyor. İlgili birimi ziyaret ederek işçilerle hasbihal eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “950 bin taşeron işçisini ve onların aileleriyle birlikte milyonlarca insanımızı ilgilendiren ‘taşeron yasası’ hükümetimizin ince eleyip sık dokuması sonucunda hayırla tamamlanmıştır. Kadroya geçişlerle birlikte işçilerimizin morali daha da yükselip, verimi daha da artıracaktır. Kadroya geçen tüm personelimize ve belediyemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Yıllardır bekledikleri kadroya kavuştukları için heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten işçiler ise, “Devletimizden ve büyüklerimizden Allah razı olsun, yıllardır süren mağduriyetlerimiz giderildi” açıklamalarında bulundu.

11 Ocak'ta sona erecek başvuruların ardından süreç, ‘tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı’, ‘ilana itirazlar’, ‘itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı’, ‘sınavın gerçekleştirilmesi’, ‘sınav kuruluna itiraz’, ‘itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı’ şeklinde devam edecek. Hak sahipleri, 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.