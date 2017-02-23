Taşeron şirket temsilcileri Melikgazi’de

Taşeron şirket çalışanlarının sendikalaşarak örgütlenmesi ve maddi ve ayni hakların elde edilmesi konularında Türkiye genelinde bir ilki gerçekleştirerek öncülük etmesinden dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ettiklerini belirten Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, taşeron şirketlerde devam eden toplu iş sözleşme görüşlerinin Başkan Büyükkılıç’ın öncülüğünde anlaşılarak sonuçlandırıldığını söyledi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, ziyaretlerinde şu açıklamalarda bulundu:



“Her konu da Melikgazi Belediyemiz Türkiye’ye referans olduğu gibi taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımızın sendikal örgütlenmesi konusunda ve geriye dönük toplu iş sözleşme farklarını alma konusunda Başkan Büyükkılıçın gayretleri toplu iş sözleşme farklarını aldılar. Bizde hem Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ve nezaket ziyareti yaparak bu öncülüğünü ve kamuoyuna duyurmak istedik. Biz Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak üyelerimizle birlik de Melikgazi’mizin daha güzel daha nezih bir ortam da insanlarımızın yaşaması için 24 saat ilçe halkımızın hizmetindeyiz. İnşallah toplu iş sözleşmemiz hem sendikamıza hem işçilerimize hem de işverenimize hayırlara vesile olur. Ben huzurlarınız da teşekkür ediyorum”



Çalışanların alın teri kurumadan maaş ve ikramiyelerini tam ve zamanında ödendiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulunun ziyaretlerinden son derece memnun kaldık. Özelikle övgün dolu sözleri çalışmalarımıza şevk katacaktır. Melikgazi Belediyesi olarak Kayserimizin yarısına günlük hizmet veriyoruz. Referans belediye olarak anılıyor ve biliniyor isek bunda çalışanlarımızın büyük katkısı vardır. Taşeron işçilerimizi sendika üyesi yaparak onların maaşların artmasını sağladık. Üstelik geriye dönük olarak sözleşmeyi imzaladık. Kimsenin hakkı bizde kalmaz bizler burada kamu adına kamu yarına ve yine kamunun geliri ile hizmet ve yatırımları gerçekleştiriyoruz. Emeğe son derece saygılıyız. Sendika ile beraber ortak çalışmalar ve seminerler düzenliyoruz. Önemli olan iş güvenliği ve barışıdır” diye konuştu.

İHA

