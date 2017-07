Taşerona kadro 2017'de tamamlanacak

Bayram sonrasında milyonları yakından ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanacak.

Emeklilerden esnafa, işverenlerden işçilere, gençlerden memur annelere kadar hemen her kesime müjdeli haber gelecek. Hükümet; 7 müjde için düğmeye basacak.



TAŞERONA KADRODA İKİ ALTERNATİF

Kamuda görev yapan yaklaşık 720 bin taşeron işçiye kadro için çalışmalar tamamlandı, karar aşamasına gelindi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün verdiği bilgiye göre, taşeron işçilere kadro konusunda 2 alternatif hazırlandı. Bunlardan birine karar verilecek. Kadro düzenlemesinin bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.



HER ÇALIŞANA TAZMİNAT

Her çalışanın kıdem tazminatı alması için hayata geçirilecek yeni sisteme ilişkin taslak tamamlandı. Sistem, Kıdem Tazminatı Fonu'nu getiriyor. Mevcut çalışanlar eski sistemde kalacak ya da yeni sisteme geçecek. Yasa çıktıktan sonra işe girenler ise otomatik olarak yeni sisteme katılacak.



ENGELLİ İSTİHDAMINA TEŞVİK

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bayram sonrası engelli istihdamına yönelik yeni teşvikler ve müjdeler olacağını duyurmuştu. 50'den fazla işçi çalıştıran işletmelerin engelli çalıştırma zorunluluğunun devam edeceğini belirten Müezzinoğlu, "50'nin altında ise yani 10 kişi çalıştıran bir markete, mahallenin bakkalına, kasabına, pastaneye, 'Siz engelli çalıştırın devlet olarak biz sizi destekleyelim' diyeceğiz. SGK primleri ödenecek, belki maaşın yarısı ödenecek" demişti.



BORÇLU ESNAFA KOLAYLIK

Prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan esnaf ve ailelerine hastane kapıları açılacak. Borçlu esnafın sağlık hizmeti alabilmesini sağlayacak düzenleme hayata geçirilecek. 60 günden fazla prim borcu bulunan esnaf ve yakınları, Ekim 2015'e kadar sağlık hizmetlerinden yararlanamıyordu.

Yapılan düzenleme ile prim borcu olan esnafın önce yılbaşına, ardından da 30 Haziran 2016'ya kadar sağlık hizmetinden yararlanması sağlandı. Son olarak da bu süre Aralık 2016 tarihine kadar uzatıldı. Hükümet, yeni düzenleme ile borçlu esnafın ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasının yolunu açacak.



1 MİLYON GENCE İŞ

1 milyon gence istihdam kapısını açacak eylem planı hayata geçirilecek. Başbakan Binali Yıldırım'ın müjdesini verdiği paket ile ilgili çalışmalar bu ay tamamlanacak. Edinilen bilgiye göre; bu kapsamda, işverenlere çeşitli teşvikler verilecek. Genç girişimcilere destek sağlanacak. Kalkınma Bankası imkanları da yeni fikirler ve genç girişimcilere kaynak oluşturacak.



EMEKLİYE ZAM VE UCUZ TATİL

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, önümüzdeki günlerde, emekli maaşları arasında dengenin sağlanması konusunu masaya yatıracak. Emeklilere ucuz tatil imkanı da hükümetin gündeminde. Çalışma Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı, bunun için kolları sıvadı. '1 milyon emekliye ucuz tatil' projesi için hazırlık yapılıyor.

Proje ile emeklilerin Ege ve Akdeniz'de Eylül, Ekim ve Kasım aylarında hesaplı tatil yapması sağlanacak.



ANNEYE YARIM MESAİ

Memur annelerin yarı zamanlı çalışabilmesine imkan sağlayan yönetmelik büyük oranda tamamlandı. Bakanlar Kurulu'nun imzasına çıktı. Önümüzdeki günlerde yayınlanarak yürürlüğe girecek.