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Taşerona kadro düzenlemesinde sona doğru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Maliye bakanlıkları, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını içeren düzenlemeye ilişkin çalışmalarda sona geldi.

Taşerona kadro düzenlemesinde sona doğru

Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören düzenlemenin kapsam ve detaylarının birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin taşeron işçiyi ilgilendiren kadro düzenlemesi, çalışma hayatının gündemindeki yerini koruyor. Düzenlemenin kapsamıyla ilgili bazı belirsizlikler sürerken bu süreçte işçi sendikalarının talepleri de öne çıkıyor.



Özellikle KİT’lerde çalışan yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de kadro düzenlemesine dahil edilmesini isteyen sendikalar, bu kapsamda 15 Aralık Cuma günü talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na iletmişti.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu arasındaki görüşmede, KİT’lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.
AA

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