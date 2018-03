Taşlar Yerinden Oynuyor Ekonomi Can Buluyor

Bir restoranda düzenlenen ‘Proje Tanıtım, Hibe ve Destekler’ konulu seminere Vali Yardımcısı İbrahim Halil Çomaktekin, ORAN Genel Sekreteri Mustafa Palancıoğlu, Sızır Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Oğuz Güngör ve çok sayıda davetli katıldı.

Seminerde açılış konuşması yapan Sızır Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Oğuz Güngör, “Projemiz var olan maden kaynaklarının değerlendirilebilirliğini artırarak bölgemiz gelirlerinin artırılması hedefine ulaşmak için maden kaynaklarının değerlendirilmesi önceliğine hizmet etmiştir. Teknolojik üretim tesisine sahip olmadığımız için kalsit ürününü ekonomik olarak üretememekte iken projemiz kapsamında maden kalitemizi artırmak için AR-GE bölümü kurulmuş, kaliteli ürün çıkardığımız için doğal olarak pazardaki payımız yükselmiştir. Artan müşteri taleplerini karşılamak içinde yeni makine ve ekipman alımı yapılarak yeni ve teknolojik konkasör tesis kurulumu ile üretim kapasitesi ve kalitesi arttırılarak ve daha fazla personel istihdamı gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

ORAN Genel Sekreteri Mustafa Palancıoğlu ise, “Proje bütçesi 538 bin 615 TL olup, yüzde 50 hibe alınmaktadır. Proje süresi 12 ay, 28 Şubat 2012’de başladı ve 28 Şubat 2013 tarihinde sona erecektir. Sızır Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi gibi 120 tane desteklediğimiz proje var. Toplam mali destek miktarı 35 Milyon TL’dir. Bu senede yeni çıktığımız mali destek kapsamında 20 milyon TL’lik mali destek daha bölgede kullandıracağız. 170-180 projeye destek vereceğiz. Bu da 100 Milyon Dolar yapıyor. Madenciliğe destek veren ajansız” şeklinde konuştu.