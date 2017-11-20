Tavuk eti ve yumurtada rekor üretim

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kırmızı et üretimindeki düşüşe karşın kanatlı sektöründe üretimde artışın sürdüğünü belirterek, "Eylül ayı itibarıyla son bir yılda, tavuk eti üretimi 2 milyon 47 bin tonu, tavuk yumurtası üretimi ise 19 milyar 30 milyon adedi aştı." ifadelerini kullandı.

Bayraktar yazılı açıklamasında, bu yılın eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk eti üretiminin ise yüzde 21,5 artışla 127 bin 595 tondan 155 bin 7 tona, tavuk yumurtası üretiminin yüzde 3,1 artışla 1 milyar 564 milyon adetten 1 milyar 613 milyon adede yükseldiğini kaydetti.

Ocak-eylül döneminde, geçen aynı dönemine göre, tavuk eti üretiminin yüzde 11,9 artışla 1 milyon 418 bin tondan 1 milyon 586 bin tona, tavuk yumurtası üretimin yüzde 7 artışla 13 milyar 266 milyon adetten 14 milyar 199 bin adede çıktığını kaydeden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Söz konusu dönemde geçen yılın ocak-eylül dönemine göre, üretim artışı, yumurtada 933 milyon adedi, tavuk etinde 168 bin tonu buldu. Eylül ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde tavuk eti üretimi 2 milyon 47 bin tonu, tavuk yumurtası üretimi ise 19 milyar 30 milyon adedi aştı. Kanatlı eti üretimindeki artış, kırmızı ette yaşanan üretim düşüşünü dengelemesi açısından önem taşıyor.

2016 yılında 46 bin 501 ton olan hindi eti üretimi de eylül ayında yüzde 6,6, ocak-eylül döneminde yüzde 7,1 artarak, eylül ayında 4 bin 515, ocak-eylül döneminde 36 bin 331, eylül ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde ise 48 bin 915 tona yükseldi. 2016 yılında 93 ton olan bıldırcın eti üretiminin ise eylül ayı itibarıyla 125 tona ulaştı.

Bayraktar, yumurta ve ürünleri ihracatında geçen yıl mayıs, kanatlı eti ve ürünleri ihracatında ise 2016 Aralık ayından bu yana ihracat artışının sürdüğünü, bunun üretime de olumlu yansıdığını belirtti.

Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yumurta ve ürünleri ihracatının yüzde 3,1 artışla 27,5 milyon dolardan 28,4 milyon dolara, kanatlı eti ve ürünleri ihracatının ise yüzde 76,1 gibi çok yüksek bir artışla 28,8 milyon dolardan 50,7 milyon dolara çıktığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ocak-eylül döneminde, yüzde 48,9 artan kanatlı eti ve ürünleri ihracatı 254 milyon dolardan, 378,2 milyon dolara, yüzde 42,4 artan yumurta ve ürünleri ihracatı ise 188 milyon dolardan 267,7 milyon dolara yükseldi. Kanatlı eti ve ürünlerinde 9 aylık ihracat, geçen yılın tamamını geçti. Eylül itibarıyla yıllık ihracat, kanatlı eti ve ürünlerinde 485,8 milyon dolara, yumurta ve ürünlerinde 369,3 milyon dolara çıktı. Türkiye, 2016 yılında 361,6 milyon dolarlık kanatlı eti ve ürünleri, 289,6 milyon dolarlık da yumurta ve ürünleri ihraç etmişti."

Kurum Haberi

