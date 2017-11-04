TCDD, makinist yetiştirmek için kurs açıyor

TCDD, makinist ihtiyacını karşılamak için 4 ilde mesleki yeterlilik kursu açacak. TCDD işçi alımı öncesi kursa erkek adaylar başvurabilecek. Adayların 2016 KPSS'den en az 60 puan almış olmaları ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Adaylarda ayrıca askerliğini yapmış ya da en az 2 yıl erteletmiş olmak, belirtilen önlisans bölümlerinden mezun olmuş olmak şartı aranacak.

Birçok bölüm mezunları alınacak

Adayların başvuru yapabilmek için mezun olmuş olmaları gereken bölümler duyuruda yer aldı. Buna göre meslek yüksekokullarının elektrik elektronik, elektrik-elektroniki endüstriyel elektronik mekatronik, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik-elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik gibi birçok bölümünden mezunların başvuruları alınacak.

Makinist olan 5 yıl tayin istemeyecek

TCDD personel alımı öncesi açılacak kurs, istihdam garantili kurs kapsamında olmayacak. Kurs İŞKUR tarafından açılacak ve belgeyi alan adaylar TCDD'nin açacağı iş ilanına başvuru yapabilecek. İşe başlayan adaylar 5 yıl boyunca tayin isteyemeyecek. TCDD makinist işçi alımı için açılacak kursa başvurular; Adana ili için 8 Kasım, Eskişehir, Sivas ve Kars illerinde ise 10 Kasım 2017 tarihinde sona erecek. Başvurular sonrasında adaylar mülakata çağrılacak. Eğitimler Aralık ayında başlayıp Mayıs ve Haziran 2018 tarihlerinde sona erecek.

(Yeni Şafak)

