TEİAŞ sözlü sınavla 20 avukat alacak

TEİAŞ'ın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin dün ki sayısında yayımlandı. Buna göre TEİAŞ, merkez teşkilatında 3, Van'da 3, Elazığ'da 2 ve İstanbul'un Davutpaşa ilçesiyle, Adapazarı, Kütahya, Konya, Samsun, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Erzurum, Antalya, Denizli ve Kastamonu'da 1'er adet olmak üzere 20 avukat pozisyonu için Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında atama yapmak üzere sınav açtı.

Adaylar, atama yapılacak birimlerden yalnızca birine başvurabilecek. Sözlü sınavda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar, atanacakları birimde en az 2 yıl çalışma koşuluyla işe başlayacak.

Başvurular, 29 Ocak-9 Şubat tarihlerinde şahsen, elden veya posta yoluyla TEİAŞ'a yapılacak. Sınav, 26-28 Şubat'ta TEİAŞ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.

AA

