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Teknik Destek Proje eğitimi tamamlandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla ‘Teknik Destek Proje hazırlama’ eğitimi verildi.

Teknik Destek Proje eğitimi tamamlandı
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Eğitime katılım sağlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe ve Şube Müdürlükleri personellerine  Teknik Destek Programı hakkında verilen bilginin ardından Teknik Destek Programı projelerinin amacı, projenin katkıda bulunacağı en üst seviyedeki hedef, hedef gruplar için sürdürülebilir yarar sağlama açısından projenin ana amacı, gerçekleştirilecek faaliyetler, projenin amacına ulaşılması için yerine getirilmesi gereken alt hedefler belirli bir zamana ve bütçeye dayalı olarak kaynakların kullanılması gibi konularda eğitim verildi.
İl ve İlçe Müdürlüklerince yazılacak olan projeler ile ORAN Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecek teknik destek talepleri için 750 bin TL’lik ödenek ayrıldı.
Ödenekten etkin bir şekilde faydalana bilmek için projeler Yozgat, Kayseri ve Sivas'ın tüm kurum ve kuruluşlarından başvurusu yapılacak olan projeler ile yarışacak. 
Haber: Fatma Ural
 
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