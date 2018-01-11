Teknopark prototip geliştirme tesisi kuruyor

Ar-Ge projelerini büyüten firmalar için kurulacak olan yeni tesisin yapımıyla ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan şunları söyledi:



“2007 yılında faaliyetlerine başlayan Erciyes Teknopark’ta bugün itibariyle 207 ar-ge firması faaliyet gösteriyor. Kurulduğundan bu yana yaklaşık 950 ar-ge Projesi ile toplamda 760 milyon TL’lik cirosal büyüklüğe ulaşan Erciyes Teknopark, 5-9 yaş aralığında “Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kategorisinde 3 yıl üst üste birincilik elde etti. Geliştirdiği programları yurt içinde hizmete sunan merkez, yurt dışına 2017 yılına kadar toplamda 21 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Teknopark'taki firmalar 114 adet de Fikri Mülkiyet Hakkı aldı.”



Erciyes Teknopark, ar-ge projelerini büyüten firmalar için yeni tesis kuruyor

“Erciyes Teknopark, bünyesinde faaliyet gösteren girişimci firmaların büyüme süreçlerinin desteklenmesi için ‘Teknoloji Tabanlı Büyük Ölçekli Prototip Geliştirme Tesisi’ kurulmasını planladı. 2018 yılında inşaatına başlanacak tesiste girişimciler, Teknopark ofis alanlarında gerçekleştirilmesi artık mümkün olamayacak boyuta ulaşan Ar-Ge projelerini yeni yapılacak bu tesiste ihtiyaçları kadar alan kullanarak gerçekleştirebilecek. Bu sayede teknoloji tabanlı girişimci firmalar, fiziksel ve alt yapısal yetersizlikler dolayısı ile erken aşamada Teknopark dışına çıkmak zorunda kalmayacak.



Öte yandan Mimarsinan OSB’ye yakın bir bölgede yeni bir alanın teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edilmesi için çalışmaların sonuna gelindi. Yeni ilan edilecek bölgede, ‘Teknoloji Tabanlı Büyük Ölçekli Prototip Geliştirme Tesisi’ ölçeğinin de ötesine geçen ölçekteki teknoloji tabanlı çalışmalar için yer tahsis edilecek. Erciyes Teknopark, planladığı bu yapı sayesinde girişimcileri fikir aşamasından, büyük ölçekli prototip aşamasına kadar destekleyecek.“





İHA





