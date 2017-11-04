Terfi Merkezi’nde sona doğru

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, son zamanlarda artan yağış miktarlarının oluşturduğu birikinti ve su taşkınlarını ortadan kaldırmak için ilave olarak yağmursuyu terfi merkezi binası ve terfi hattı döşenmesi işine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Mevcut 5 adet pompa ile çalışan yağmursuyu terfi merkezi istasyonlarına ilaveten yeni yapılan terfi merkezi ve mevcut tesislere 10 adet pompa daha ilave edilerek, kapasitenin iki katına çıkarılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında yapılan terfi hattı 800 mm çapında ve 1400 metre uzunluğunda olacaktır.

Ayrıca, 1 km’lik yağmursuyu şebekesinde revizyona gidilerek, lokal olarak sıkıntı yaşanan bazı yerlerde rahatlama sağlanmıştır.

Toplam 1.600.000,00 TL ’na mal olacak söz konusu çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

İHA

