“Teşviklerle ilgili bir takım taleplerimizi yeniden gündeme getireceğiz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen doğalgaz müjdesinin ülkenin ekonomisi ve kalkınması açısından güzel bir haber olduğunu belirterek, “Enerjide dışa bağımsız bir Türkiye’nin önünün çok daha açık olacağına inancımız tamdır. Emeği geçenlere ve bu vizyonu ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Nakit döviz işlemelerinde kesilen komisyon bedelinin kaldırıldığını hatırlatan Özkaya, “Bu uygulamanın yanlış olduğunu ve yastık altına çıkışı hızlandıracağını söylemiştik. Nakit çekimlerde bu komisyon kaldırıldı ama alım satımdaki komisyon duruyor. Sisteme döviz girişini caydırıcı bir etkisi olacağından bunun da kaldırılması gerektiği kanaatindeyiz” dedi.



Yıllardır talep ettikleri ilçe bazlı teşvik sistemim kısmen de olsa dikkate alındığını ifade eden Özkaya, “01 Ocak 2021’den sonra yatırım yapacakları kapsayacak olması, halihazırda yatırım yapanlar için bir eksiklik olduğu kanaatindeyim. Bu, ya yatırımları 2021’de yap yada devam edeni ertele demektir. Halbuki ülke olarak kaybedecek zamanımız yok. Teşvikler düzenlenirken sektörel durumlar ve sektördeki oyuncuların gücüde göz önünde bulundurulmalıdır” diye konuştu.



Konuşmalarını yapmak üzere söz alan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Karadeniz’de gerçekleştirilen doğalgaz keşfinin ülkenin cari açığını ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacağına dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesi milli kaynaklarımızın değerlendirilmesi adına son derece önemli bir gelişme. Ülkemize hayırlı olsun. İnşallah bu alanda yeni müjdeler milletimizin geleceğini teminat altına alacaktır. Tüm bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.



Pandeminin etkilerinin hem ekonomik hayatta hem de sosyal hayatta devam ettiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Her gün etrafımızda birilerinin bu virüsten etkilendiğini duymaya başladık. Bu durumda sanayiciler olarak bizler daha dikkatli olmalıyız. Gelişmiş ekonomilerin aynı zamanda sanayileşmiş ülkeler olduğu gerçeğini unutmadan, gerekli tedbirleri alarak üretime devam etmeliyiz. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi bizde firmalarımızda denetimler yapıyoruz. Bu kapsamda hem pandemi kurallarını hatırlatmak, hem de sanayicimizin yanında olduğumu hissettirmek adına birçok üyemizi ziyaret ettik. Bizim ülke olarak hele bu dönemde üretmekten başkan çaremiz yok. Allah korusun üretime bir kez daha ara vermenin bedelleri ağır olur. Bu süreci de inşallah hep birlikte atlatarak ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Oda olarak yıllardır talep ettikleri ilçe bazlı teşvik sisteminin yürürlüğe girdiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Yeni düzenleme ile yatırımcılarımız, 10 ilçemizde 01 Ocak 2021 tarihinden sonra yapacakları yatırımlarda 3. bölge desteklerinden, İncesu OSB'de yapacakları yatırımlardan ise 4. bölge desteklerinden yararlanacaklar. Bu karar bizi mutlu etse de aslında bizim talebimiz biraz daha farklı idi ama sosyal ekonomik gelişmişlik endeksine göre düzenlendiği söylendi. Bu konuda yeni bir çalışma yapıyoruz. Kayseri’de ilçelerimiz bazında bazı haksızlıklar var gibi geliyor. Develi ve Özvatan’a verilmemesi ayrı bir sıkıntı. Üzerinde ayrıntılı bir çalışma yaparak, bir takım taleplerimizi yeniden gündeme getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yine de Allah razı olsun. Bu düzenlemenin hayata geçmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve bu konuda gerçekten mesai harcadığını bildiğim TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere sizler adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



MEB, TOBB ve TOBB ETÜ işbirliğinde geçen yıl imzalan protokolle Kayseri’de ki Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin proje okul olduğunu hatırlatan Başkan Büyüksimitci, bu okula öğrencilerin ilgisinin gayet güzel olduğunu ve LGS 2020 tercihlerine göre yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi. Başkan Büyüksimitci, daha önce oluşturdukları Tetkik Komisyonu’nun okulla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini ve bir takım anket çalışmaları yaptıklarını belirterek, sanayicilerinde katkısı ile kendilerine sunulan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip, bu okulu sanayicinin ihtiyaçlarına cevap veren bir kurum haline getireceklerini söyledi.



İSO İkinci 500 sıralamasında 2019 verilerine göre 13 Kayseri firması yer aldığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Geçen yıl 12 firmamız vardı, bu sene listede 13 firmayla yer aldık. Kayseri olarak büyük illeri saymazsak Anadolu’da Gaziantep ve Konya’dan sonra 3. iliz. Tüm Türkiye genelinde ise 9. sıradayız. İnşallah bu listelerde önümüzdeki yıllarda daha fazla firmamızın yer almasını ümit ediyoruz. Ben bu vesile ile listede yer alan tüm firmalarımızı, bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.



Son olarak ihracat rakamları hakkında bilgi veren Başkan Büyüksmitci, TİM verilerine göre Kayseri’nin Temmuz ayı rakamlarının bir önceki aya göre yüzde 11,47, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2,81 oranında arttığını açıkladı. Bu verilerle Türkiye ortalamasından iyi durumda olduklarını açıklayan Büyüksimitci, bu ramları daha da artırarak üretim ve ihracat yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

