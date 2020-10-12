TİCARET AĞI DÜNYAYI KAPSAMALI

ASKON Kayseri dış ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu başkan yardımcısı Emrullah Aksu, Türkiye’nin yükselişe geçmesi için Dünya’daki tüm ülkelerle sıkı bir bağ kurması gerektiğini ifade ederek “Türkiye birçok ülke ile arası iyi olan ve çok sayıda ülke ile ticaret yapan bir ülke. Bu durum güzel olmakla beraber yetersiz kalıyor. Avrupa merkezli bir ticaret ağından çıkarak dünyayı kapsayacak bir ağın içerisine girmemiz gerekiyor. Farklılığı da burada yakalayacağımızı umuyorum. Bugün ihracatta dünya devi olan firmalara baktığımız zaman kendilerini sınırlamadıklarını görüyoruz. Pandemi süreci ile beraber bu fırsat bizim önümüze geldi. Bazı ülkelerin yaşadığı sorunlar gün yüzüne çıkarken bizim gibi süreci kontrol altında tutmayı başaran ülkelerin kıymeti arttı. Oluşan bu ortamı iyi değerlendirip dış ilişkileri kuvvetlendirerek bir atılım yapmalıyız.” dedi.

Emrullah Aksu, “İş dünyası açısından ihracatın gelişmesi için bazı hususların ön plana çıkması gerekmektedir. Bugün baktığımızda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)gibi kurumlarda daha aktif olunması lazım. İş insanlarına bu manada çok iş düşüyor. İhracatın temel dinamiği buralardan geçiyor. Çok ciddi imkânlar var. Muhatap olmayı, ihracat yapmayı düşündüğünüz ülkelerin bakanları ile, büyükelçileri ile, ticaret odaları ile, kıymetli sanayicileri ile bir araya gelme imkanınız oluyor. Herkesin elinden geleni yaptığı bir ortamda hem iş dünyası rahatlayacak hem ülkemizin refahı artacaktır.” şeklinde konuştu.