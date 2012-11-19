Ticaret Borsası 5 Yıldızlı Oldu

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü ,Meclis Başkanı Recep Bağlamış,Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet İştahlı ve Fahrettin Çalışkan ,Yönetim Kurulu Üyeleri Bekir Çizmeli ve Ali Ünal, Genel Sekreter Fatih Merdoğlu, Akreditasyon Sorumlusu Derya Öztürk, Laboratuar Müdürü Ayşe Telcioğlu,Muhasebe Müdürü Güneş Kekeç, Tescil Müdürü Şule Şahin ve Memur Nimet Ekincioğlu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Başkan Yardımcısı Halim Mete’nin elinden akredite belgelerini aldı.

Akredite olan oda ve borsaları 5 yıldızlı olarak tanımladığını söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Bugün beş yıldızlı otel müşterisine nasıl hizmet veriyorsa, 5 yıldızlı oda ve borsalar da bu kalitede hizmet verecek'' diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönemde iki iş daha yapacaklarını bildirerek, bunlardan birincisinin ''Oda Akademisi'' kurmak olduğunu söyledi. Oda ve borsa meclis başkanlarını, yönetim kurulu başkanlarını, genel sekreterleri ve yönetici personelleri bu akademi de eğitime tabi tutacaklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, ''Bu akademide oda, borsa yönetimi ve hizmetleri konusunda dünyanın en gelişmiş sistemlerini öğreteceğiz'' şeklinde konuştu.İkinci projelerinin de üniversiteli akademisyenleri oda, borsa sistemlerine sokmak olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu projeyle oda ve borsaların yerel ve ulusal politika oluşturma kapasitelerini geliştireceklerini kaydetti.

Başkan Şaban Ünlü , “2011 yılında başvurduğumuz akredite Olma yolunda 1 yıllık özverili çalışma ile 65 üzerinden 52 puan alarak B ile belgemizi almaya hak kazandık. Öncelikle personelime çok teşekkür ediyorum. Çok özveriyle çalışarak başardılar. Kendimiz geliştirebilmemiz için Akredite olmak çok önemli Bu akredite ile birlikte daha iyi hizmet sunup üyelerimize daha faydalı olmaya çalışacağız” dedi.

Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fatih Merdoğlu’da, akredite belgesi alınmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, akredite çalışmalarına 2011 yılının Aralık ayında başladıklarını belirterek, “ Bu sürece başarı ile tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Borsamız şimdiye kadar üyelerimize verdiği kaliteli hizmeti, bundan sonra daha ileriye taşıyarak aksatmadan devam edecek” diye konuştu.